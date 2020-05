Coronavirus.- Puig exige a Sánchez estudiar de nuevo que toda la Comunidad pase a fase 1: "Lealtad no es sumisión"

Muestra "sorpresa" ante la incorporación del criterio de los PCR: "No de pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "estudie de nuevo" el plan que presentó el gobierno valenciano para que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 1 y que se "revierta lo más pronto posible" la decisión de que 14 departamentos sigan en fase 0. "Lealtad no es sumisión", ha subrayado.

Así se ha pronunciado en una comparecencia después de participar este domingo en la videoconferencia del presidente de Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus. Junto a él ha comparecido también la subdirectora general de Epidemiología de la Conselleria de Sanitat, Herme Vanaclocha.

Puig ha afirmado que quiere "evitar crispaciones innecesarias" porque buscar la confrontación "sería sumamente irresponsable" y "nunca estará ahí", pero ha insistido en que la Generalitat "discrepa" de la decisión de que no haya pasado toda la Comunidad Valenciana a la fase 1. "Ningún partidismo se interpondrá en los intereses generales de la Comunidad Valenciana", ha recalcado.

No obstante, el jefe del Consell considera que "no se ha justificado la decisión del Ministerio con criterios técnicos". "Los valencianos hemos hecho los deberes y en cualquier estadística se puede comprobar".

De hecho, ha avanzado que este mismo domingo estaría disponible en la web de la Conselleria de Sanidad Universal el informe técnico que la Comunidad ha presentado al Ministerio con los datos de todos los parámetros que se requerían y que dice "claramente que sí es posible que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 1".

Se trata de un documento de 234 páginas que, según ha lamentado, se ha desestimado en parte con solo unas palabras --"factores asociados a la transmisión del virus"--, por lo que ha reclamado ya "por activa, pasiva y parafrástica" una respuesta por escrito del Ministerio que justifique la decisión. "No es serio ni riguroso" que no se dé una contestación por escrito". "No nos gustarían explicaciones por píldoras", ha avisado.

"CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO A MITAD PARTIDO"

Este mismo domingo, el director del Centro de Coordinación de Emergencias del Minsterio de Sanidad, Fernando Simón, apuntaba que en la Comunidad Valenciana "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnóstico".

Ante esto, la subdirectora general de Epidemiología de la Conselleria de Sanitat, Herme Vanaclocha, ha mostrado su "sorpresa" porque según ha asegurado la Comunidad Valenciana "ha cumplido el protocolo a rajatabla" y se han hecho PCR a quienes presentaban "síntomas para hospitalización" y no a personas con síntomas leves porque así lo marcaba el protocolo nacional. Es a partir de este lunes, 11 de mayo, cuando el protocol dice que deben extenderse a personas con síntomas leves.

Para Puig, "lo que no se puede es cambiar las reglas del juego a mitad partido" y ha exigido saber "con claridad" los criterios que se exigen para cambiar de fase. "No se trata de criticar a Simón ni a nadie pero sí explicitar la necesidad de transparencia".

"Tendrán que explicar los motivos por los que en un momento dado han cambiado de los criterios", ha insistido Puig. "No queremos que este 'modus operandi' sea una normalidad, no es serio decir que se cumple y luego cambiar los parámetros". Además, "la comparación con otras CCAA esta vez es muy odiosa", ha agregado.

CAPACIDAD PARA TRIPLICAR PCR

Vanaclocha ha precisado que en la actualidad se están haciendo unos 3.000 pruebas al día por parte de las instituciones públicas y la Comunidad Valenciana tiene capacidad para duplicar e incluso triplicar esta cifra. Es más, aunque según el protocolo nacional no había que hacer pruebas a los casos leves, en la Comunidad se han hecho a un 30%.

El número de análisis PCR en cada CCAA está relacionado con la incidencia (casos por habitante) de la enfermedad en cada territorio. El Ministerio define los protocolos para hacer las pruebas PCR centrado en los análisis a personas con síntomas, y seguimiento de casos y contactos. A partir del lunes, se extienden también a todos los casos leves.

Esto explica que regiones con poca población y muchos contagios hayan hecho más pruebas que otras más pobladas y menos afectadas, han explicado fuentes de Presidencia.

Si se comparan el País Vasco y la Comunidad Valenciana, el primero tiene una incidencia acumulada de 596 casos por 100.000 habitantes y ha notificado 13.543 positivos (a 7 de mayo) y 125.183 PCR. Por su parte, la Comunidad Valenciana tiene una incidencia casi tres veces inferior: 214 casos por 100.000 habitantes, 13.179 casos y 133.533 PCR. Con menos casos, ha hecho 8.300 más PCR.

Para Puig, los datos de la Comunidad "invitan a cierto optimismo", porque, entre otras cuestiones, "ocupa el lugar 14 de 17 en la tasa de contagios totales" y el "lugar 12 de 17 en la tasa de mortalidad". "La sociedad valenciana no ha suspendido ningún examen ni ha hecho nada mal" y que, aunque "todo se puede mejorar", se cumplían "todos los criterios técnicos que se habían exigido", ha insistido.

COGOBERNANZA Y UNIDAD DE ACCIÓN

"La Generalitat, desde la lealtad, discrepa" de la decisión del Gobierno de no pasar a fase 1 y "así se lo ha trasladado al Ministerio" y este domingo al presidente Pedro Sánchez. "He exigido que se estudie de nuevo nuestro plan, que se revise y se revierta lo más pronto posible esta medida", ha explicado Puig.

La Comunidad Valenciana "ha sido comprensiva" con la forma de actuar del Gobierno de España y "siempre" ha defendido la "unidad de acción". "Y lo continuamos creyendo, pero es necesaria la cogobernazna", ha reclamado, al tiempo que ha exigido "transparencia, reciprocidad y reglas objetivas", porque "cada decisión debe estar fundamentada con datos y análisis objetivos", ha defendido.

PIDE DISCULPAS A EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS

Ximo Puig se ha dirigido a los "miles de empresarios y autónomos valencianos que ya habían adaptado sus negocios a la fase 1 y que tienen motivos para quejarse". Les ha pedido disculpas y ha reiterado: "Estábamos convencidos de que cumplíamos con los criterios objetivos, porque eso es lo que nosotros habíamos podido parametrizar".

El jefe del Consell ha asegurado que "comparte su malestar por sus expectativas frustradas" y ha defendido que la Comunidad "necesita abrirse ya", eso sí, "sin relajo social", porque el virus está aquí y tenemos que aumentar las prevenciones necesarias para no echar por tierra todo lo conseguido con tanto sacrificio".