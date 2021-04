Coronavirus.- El Gobierno peruano impone el uso de doble mascarilla para entrar en farmacias y supermercados

El Gobierno peruano ha ordenado este domingo el uso de doble mascarilla a partir de este lunes para poder ingresar a los establecimientos de alimentos y medicinas del país, una medida contemplada como opcional en marzo y que ahora ha adquirido carácter obligatorio.

"Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así como, el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como: centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándose el uso adicional del protector facial en estos establecimientos", según el decreto publicado por el Gobierno.

El decreto también establece que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades componentes del sector Salud, realizará una "vigilancia epidemiológica intensiva" a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por el coronavirus, y tomar medidas inmediatas de control, recoge 'El Comercio'.

Por otro lado, el epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa, ha explicado que, a su entender, las mascarillas de tela son menos protectoras que las quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus.

El especialista ha indicado así que la mascarilla de tela ya no es una medida preventiva suficiente para frenar el SARS-CoV-2, puesto que puede no estar bien confeccionada, no lograr un buen ajuste o tener agujeros por donde podría ingresar el virus.

Así las cosas, ha sugerido o bien usar una mascarilla KN95 que tiene buen ajuste al rostro y filtración; o dos mascarillas simples quirúrgicas para mayor efectividad, o una mascarilla quirúrgica debajo de una de tela.

El Ministerio de Salud ha informado este domingo de 3.388 nuevos contagios de coronavirus, además de 284 fallecimientos como consecuencia de la enfermedad y 263 altas hospitalarias expedidas en las últimas 24 horas a pacientes recuperados.

La cifra total de peruanos que han contraído la COVID-19 desde el estallido de la crisis sanitaria es de 1.761.575, de los cuales 1.688.091 han logrado superarla frente a las 59.724 personas que han perdido la vida.

Las autoridades sanitarias también han informado de 14.912 casos de coronavirus activos a día de hoy, de los cuales 2.618 se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.