Coronavirus.- El Gobierno de Cantabria abonará mañana las ayudas pendientes a una veintena de discotecas

La Consejería de Economía y Hacienda niega que haya "retenido" el pago de las ayudas como ha asegurado el presidente de los hosteleros

La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria abonará este miércoles, 12 de enero, las ayudas de 30.000 euros prometidas a una veintena de discotecas de la comunidad autónoma afectadas por las restricciones del coronavirus.

Así lo han avanzado este martes a Europa Press fuentes de la Consejería, que han desmentido que este departamento haya "retenido" las ayudas, tal y como han denunciado los representantes del ocio nocturno, que se han concentraron esta mañana frente a la sede de este departamento del Gobierno regional para exigir su pago inmediato.

Desde la Consejería que dirige la socialista María Sánchez han negado las afirmaciones del presidente de los hosteleros cántabros, Ángel Cuevas, quien afirmó que las ayudas salieron de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio que lidera el regionalista Javier López Marcano "hace 50 días" y que desde entonces el pago estaba "retenido" en Economía y Hacienda, algo que el departamento que dirige la socialista María Sánchez ha insistido en desmentir.

"Hacienda no retiene pagos. Es ilegal, no se puede hacer", han señalado desde la Consejería.

El Gobierno de Cantabria publicó el 30 de septiembre en el Boletín Oficial de Cantabria el decreto de convocatoria estas ayudas directas de 30.000 euros por local destinadas al sector del ocio nocturno para intentar paliar la crisis generada por la pandemia del Covid.

A partir de ahí, se estableció un plazo de 15 días para la solicitud de las ayudas, de cuya tramitación se encargó la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.

El 2 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó esta subvención directa de 30.000 euros a 21 empresas y autónomos de ocio nocturno que acudieron a la convocatoria.

En declaraciones remitidas por la Consejería, Sánchez ha explicado que este expediente de ayudas tramitado por Industria llegó a la Economía y Hacienda el 27 de diciembre para ser fiscalizado por la Intervención.

Ha recalcado que pese a que había 10 días para fiscalizarlo, el 28 de diciembre --un día después de su entrada-- ya estaba fiscalizado de conformidad y ese mismo día se contabilizó y a partir de ahí se trasladó a la Tesorería General y se incorporó al calendario de pagos del Gobierno de Cantabria.

Además, ha aclarado que su abono no se ha tramitado por urgencia "porque la solicitud de Industria no venía con requerimiento de urgencia", con lo que hay hasta 10 días hábiles para el pago, un plazo que, según han señalado, aún no se han cumplido ya que han transcurrido solo 6 días.

"Han transcurrido tan solo 6 días hábiles y me resulta especialmente curioso en que el expediente se tarde meses y meses en tramitar por las consejería correspondiente (Industria) y luego se exija a la Consejería de Economía y Hacienda una celeridad que, de hecho se produce", ha apuntado Sánchez, que ha recordado que su departamento "no puede obviar" los controles a los que está sometido por ley.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, las ayudas se pagarán mañana mismo y los hosteleros dispondrán ya del dinero el jueves o el viernes.

Además, desde la Consejería, han explicado que una de las discotecas beneficiarias de estas ayudas --cada uno de estos negocios recibirá 30.000 euros-- no percibirá el dinero aún porque "no está al corriente de pagos con Hacienda". Cuando lo haga, tendrá que volver a presentar la solicitud y se le abonará esta cantidad, han detallado.

Respecto a la concentración de los representantes del ocio nocturno, estas mismas fuentes de la Consejería han explicado que la protesta les ha cogido por sorpresa ya que por parte del sector "no ha habido consulta previa" ante este departamento sobre el estado en que se encontraban estas ayudas.

"Su primer contacto con nosotros ha sido venir a protestar", han señalado desde la Consejería. Esta mañana la secretaria de la Consejería y la directora general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, María Eugenia Gutiérrez, han atendido a los manifestantes y les han avanzado el estado de las ayudas y cuándo se iban a abonar, han explicado desde Economía y Hacienda.

La consejera de Economía ha lamentado esta concentración de los representantes del ocio nocturno sin que antes haya habido una consulta previa sobre el estado de las ayudas.

"Estoy realmente sorprendida porque por parte de la Asociación de Hostelería y de ningún hostelero en lo que llevamos de legislatura, nadie, absolutamente nadie, se ha puesto en contacto con nosotros para trasladarnos de alguna manera sus inquietudes, su nerviosismo, sus sensibilidades", ha dicho la consejera, que ha asegurad que la Tesorería "tiene dinero y no hay ningún problema para hacer los pagos".

Sánchez ha defendido que su departamento "trabaja intensamente por y para todos los ciudadanos de Cantabria, especialmente desde que se ha iniciado la pandemia". "Llevamos al día todos los pagos y en ese sentido los hechos están ahí: un periodo medio de pago a los proveedores que ronda los 17 días y un pago a las rentas más vulnerables, a los cheques resistencia y cheques urgencia de una manera prioritaria", ha reivindicado.

Además ha defendido la diligencia de su departamento a la hora de pagar también las ayudas a determinados sectores de actividad afectados por el Covid con el dinero que consignó el Gobierno de España a Cantabria para tal fin.