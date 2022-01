Coronavirus.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra se reinfecta de corornavirus "pese a las medidas tomadas"

El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha informado este miércoles de que ha dado positivo en coronavirus "pese a las medidas tomadas", infectándose así de nuevo, tras contagiarse en abril del pasado año.

"La tercera ola da la COVID nos obliga a todos a tener mayor cuidado. Pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente di positivo al virus (...) No bajemos la guardia", ha expresado el exmandatario peruano en sus redes sociales.

Vizcarra ha añadido un imagen del resultado de su prueba de detección de coronavirus, realizada a primera hora de este miércoles en el distrito de Lince, situado en la provincia de Lima.

El exmandatario ya confirmó en abril del pasado año que tanto él como su esposa estaban contagiados del virus, por lo que procedieron a adoptar medidas de aislamiento, tal y como apunta la emisora RPP.

Previamente, en el mes de febrero, Vizcarra tuvo que pedir disculpas por no haber comunicado que formó parte de los ensayos de Sinopharm para la vacuna contra la COVID-19, aunque alegó no haberlo hecho "para no interferir en el proceso" del ensayo.

Más tarde, a finales del pasado año, expresó su malestar al no haber recibido aún la segunda dosis, de tal modo que no se le permitía el acceso a los centros comerciales. Tras estas declaraciones, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que los involucrados en el proceso de vacunación fraudulenta iban a poder recibir su dosis.

El último balance ofrecido por las autoridades sanitarias informa de la detección de 12.740 nuevas infecciones y la muerte de 30 personas a cuenta del virus. De este modo, Perú supera los 2,4 millones de contagios y registra 203.157 decesos desde el inicio de la pandemia.