Coronavirus.- ERC avisa a Sánchez de que "sin diálogo no hay legislatura" y el afea su pacto con Cs: "Ya basta"

Exige dejar la desescalada en manos de las comunidades y se pregunta dónde está el Gobierno plurinacional y dialogante que prometieron

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "sin diálogo simplemente no hay legislatura", le ha afeado que haya preferido pactar con Ciudadanos para salvar la cuarta prórroga del estado de alarma antes que con los partidos que facilitaron su investidura y le ha exigido que deje la deseslacada en manos de los gobiernos autonómicos.

"Nos dicen una vez más que este estado de alarma es lo que hay, que son lentejas. Pues estamos hartos de eso de 'es lo que hay'. Ya no vale, ya basta", ha advertido Rufián durante una dura intervención en el Pleno del Congreso, en la que también ha dedicado críticas a Unidas Podemos por acusar a su formación de votar junto a Vox en contra la prórroga del estado de alarma.

Rufián ha dejado claro que el 'no' de ERC viene motivado por la negativa del Ejecutivo a negociar con ellos el fin de la centralización que supuso el decreto del 14 de marzo y se ha afanado en subrayar que no pasaría nada si no se ampliase esta situación excepcional otros 15 días porque, en contra de lo que sostiene Moncloa, sí "hay alternativa" a esa figura constitucional y a la "recentralización, la militarización y la regresión de derechos civiles" por la que ha optado el Gobierno para gestionar la crisis sanitaria.

TRISTE, TRAMPOSO Y FRUSTRANTE

El portavoz de ERC ha reconocido que tras cuatro en el Congreso que han parecido "una década" este es uno de sus "peores días" por "lo triste, lo tramposo y lo frustrante" de lo que, desde su punto de vista, está pasando.

Y, tras dejar claro que nunca encontrarán a ERC "en la política basura", ha cargado contra el Gobierno por no haber negociado con su formación la cuarta prórroga del estado de alarma. "La irresponsabilidad es gestionar una crisis como esta como si tuviera mayoría absoluta", le ha espetado al presidente, al que ha rebatido su discurso de que hay que elegir entre el estado de alarma o el caos.

"Mienten cuando dicen que es esto o el caos. La dicotomía entre obediencia ciega o deslealtad es perversamente falsa, aquí la única dicotomía que ha habido es la negociar un estado de alarma con el PP o Ciudadanos o con nosotros y han elegido lo primero", ha abundado Rufián.

También ha acusado al Ejecutivo de recurrir al "chantaje" cuando intenta ligar el estado de alarma a las medidas impulsadas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, porque todas ellas, ha remarcado, pueden ser prorrogadas por el Consejo de Ministros aunque se levante la alarma.

"Ustedes, y duele mucho decirlo, no hacen, se les obliga a hacer y vez en cuando hay que decirles que no para que haga. ¿Dónde está el Gobierno plurinacional del diálogo, sin nos enteramos por las cosas de las ruedas de prensa?", ha denunciado.

En este contexto, ha insistido en que no hay criterios sanitarios para seguir justificando el estado de alarma de mando único en Madrid y que lo razonable "por pura eficiencia" es que sean las comunidades autónomas las que gestionen esta nueva etapa porque con las Consejerías de Sanidad y no el "ministerio vaciado" de Salvador Illa las que tienen las competencias para hacerlo.

HAY ALTERNATIVA

Y es que, según Rufián, no pasaría "absolutamente nada" si el estado de alarma decayera porque hay leyes estatales y autonómicas suficientes para poder mantener el confinamiento y prorrogar cada una de las medidas sociales y económicas que se han ido tomando. En concreto, ha citado la Ley Orgánica Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, Ley General de Salud Pública y las normas estatal y autonómica de Protección Civil.

En este contexto, ha pedido combinar corresponsabilidad y horizontalidad, de manera que se permita a las comunidades autónomas responsabilizarse de las decisiones que adopten y que no estén sólo para pasarle datos al Ministerio de Sanidad.

Tras mencionar otros momentos de esta crisis en los que el Gobierno sí ha hecho caso a sus demandas, Rufián ha pedido a Sánchez que lo vuelva a hacer ahora, que acabe con la recentralización, porque "la alternativa es la derecha" y, en concreto la formación que lidera Inés Arrimadas. "Si tan progresistas y dialogantes son, que se note".

"EN POLÍTICA NADA ES GRATIS"

En este punto, ha querido dejar claro que "nada de lo que ha ocurrido entre ERC y el PSOE es fruto de la inocencia o la candidez" sino de las circunstancias y el contexto. "Nada es gratis en política, sólo regalarle al PSC la tercera institución de Cataluña para que no la tenga ERC", ha dicho, en referencia a la Diputación de Barcelona.

Como tampoco es "gratis" que ERC facilitase la investidura de Sánchez para atornillarle a la mesa de diálogo sobre Cataluña. "Es un compromiso electoral y así seguiremos cumpliendo compromisos electorales y nos acogeremos a otro para llevarles de un marco impositivo a otro colaborativo. Sin diálogo simplemente no hay legislatura", le ha advertido.

USAN A EN COMÚ PARA ATACAR A ERC

Además, Rufián ha dedicado un apartado especial de su intervención para replicar al diputado de En Comú, Jaume Asens, quien había intervenido justo antes que él. "Yo te respeto enormemente, sé que te han sacado aquí para atacar a ERC y que saber perfectamente lo injusto y lo tramposo de algunas de tus palabras. Espero que sirva para que os sintáis mejor después de apuntalar este pacto con Ciudadanos", le ha soltado.

Además, ha dejado caer que si fuera de Unidas Podemos él estaría "muy preocupado" al ver que el PSOE cada vez que puede "mira a la derecha" en vez de "quemarse la cejas" buscando acuerdos con quienes facilitaron su llegada a la Moncloa.

Asimismo, ha incidido en que que Vox "no es la amenaza que debe hacer a las izquierdas obedecer ciegamente al PSOE", sino la que debería "hacer al PSOE pactar y negociar ciegamente con las izquierdas".

"Decir que hoy ERC vota junto a Vox es como decir que el PSOE vota junto a Vox cuando veta comisiones de investigación del emérito. Es falso, es el mismo nivel intelectual", ha deslizado.