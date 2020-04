Coronavirus.- El Congreso destinará tres millones de euros a la lucha contra el Covid 19

El Congreso de los Diputadas destinará tres millones de euros a la lucha contra la pandemia del coronaviruas, según ha aprobado este martes la Mesa de la Cámara a propuesta de su presidenta, Meritxell Batet.

Según han informado fuentes parlamentarias, ese dinero saldrá del fondo de remanentes de la Cámara, donde se acumula el dinero de los presupuestos anuales que la institución no llega a utilizar al término del ejercicio. A 31 de marzo de 2019, fecha de cierre del ejercicio 2018, su cuantía estaba en los 94,75 millones de euros.

Esos tres millones se transferirá a la cuenta que el Ministerio de Hacienda ha abierto en el Banco de España a nombre del Tesoro público para centralizar las aportaciones de personas físicas y jurídicas, y de distintas administraciones para financiar los gastos ocasionados por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Y OTROS TRES MILLONES DE LAS CORTES GENERALES

Además, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto igualmente que las Cortes Generales destinen al mismo fin otros tres millones de sus propios remanentes, una medida que se formalizará en una próxima reunión conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado.

Con estas aportaciones institucionales, el Congreso pone fin al debate abierto por algunos partidos pequeños para que la Cámara no pagara a los diputados la indemnización para gastos de actividad, habida cuenta del parón por el estado de alarma, y que ese dinero se dedicara a la sanidad pública. La vía de tocar desde la Mesa las retribuciones de los parlamentarios ha sido desechada por los servicios jurídicos, lo que no impide que los diputados puedan renunciar individualmente a cobrar ese plus o que decidan hacer donaciones a título particular.