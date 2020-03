Coronavirus.- Casado pide que Sánchez comparezca cada semana en una comisión específica de control sobre Covid-19

El secretario de Sanidad de Rajoy acusa al Gobierno de "ir por detrás" y ve un problema su actitud "reactiva" en vez de "proactiva"

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado que se cree una comisión de control específica sobre el coronavirus y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda a ella cada semana para informar a los grupos parlamentarios y explicar su actuación contra el Covid-19. Además, ha señalado que al Ejecutivo le vendría "bien" la "experiencia" que el PP puede aportar en ese órgano.

Así lo ha asegurado Casado justo después de una reunión del comité de seguimiento del Covid-19 que creó el Partido Popular a finales de febrero, un órgano del PP del que forman parte exministros como Ana Pastor, Dolors Montserrat, Elvira Rodríguez, exsecretarios de Estado como Rubén Moreno o exconsejeros de Sanidad como José Ignacio Echániz.

Al margen de este órgano propio del PP, tanto Casado como la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, han solicitado con insistencia la creación de una comisión de seguimiento del Covid-19 en el Congreso, aunque sea telemática, al considerar "insuficientes" las explicaciones que puede ofrecer en la comisión de Sanidad el titular del ramo, Salvador Illa. Según el PP, esta pandemia "abarca competencias de otros cuatro ministerios" y la comisión debe tener un carácter más global.

"LE VENDRÍA BIEN NUESTRA EXPERIENCIA"

Casado ha exigido este miércoles de nuevo la creación de esa comisión parlamentaria de seguimiento. "Pedimos una comisión de control específica y que Sánchez comparezca cada semana", ha recalcado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

El líder del PP ha subrayado que el comité de su partido incluye exministros y exsecretarios de Estado que "gestionaron con eficacia crisis como SARS o ébola" y que ahora podrían aportar su experiencia para ayudar al Gobierno contra el Covid-19 en esa comisión. "Además de nuestros votos les vendría bien nuestra experiencia", ha dicho al Gobierno.

En este sentido, el exsecretario general de Sanidad y exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rubén Moreno, ha señalado que el Gobierno no puede "cercenar" la actividad parlamentaria y ha recordado que "no es la oposición sino la Constitución la que establece que el estado de alarma no puede suponer el cierre de las Cortes".

EL GOBIERNO "POR DETRÁS DE LOS ACONTECIMIENTOS"

Moreno --que ha informado en una de rueda de prensa a través de la plataforma zoom de la reunión que ha presidido Casado-- ha recriminado al Ejecutivo que vaya "por detrás de los acontecimientos" y ha añadido que es un "problema" que el Ejecutivo tenga ese "carácter reactivo" en vez de "proactivo", que es lo que permite "planificar y gestionar los riesgos".

Además, ha señalado que Sánchez tenía que haber actuado antes porque tiene "la maquinaria del Estado para tener conocimiento de las cosas y actuar", al tiempo que ha recordado que ya contaba con los avisos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tenía "antecedentes" en China e Italia.

"El Gobierno está yendo por detrás de los acontecimientos", ha manifestado, para afear al Gobierno que critique a la oposición cuando el PP está siendo "leal". En su opinión, el Ejecutivo no puede esperar que "nadie comente nada".

"Y lo dice una persona que ha tenido que gestionar la crisis del Ébola y la de Hepatitis C. Se lo que son las críticas, legítimas, y se tiene que escuchar, especialmente si te ayudan a mejorar", ha subrayado el también senador del Grupo Popular.

"COMPRA DE TEST MUY DECEPCIONANTE"

Moreno ha señalado que el "pico" se puede alcanzar en la segunda o tercera semana de abril y que "probablemente haya que ampliar el estado de alarma", pero "circunscrito a algunos territorios". Y ha añadido que el confinamiento lo que busca es "aplanar" la curva y "bajar la demanda de UCI, que es el cuello de botella" que tiene España en este momento.

También ha subrayado que la compra de test que no funcionan es "muy decepcionante" y traslada a la población "falta de confianza" en quien está gobernando parar resolver esta crisis sanitaria. "No se pide al ministro de Sanidad que adivine el futuro sino que haga una estimación para poder desarrollar una estrategia, una vez alcanzando el pico de contagios", ha manifestado.

Al ser preguntado por qué el PP no está pidiendo dimisiones cuando cuestiona su actuación, Moreno ha dicho que se pedirá "si hay que pedirlas cuando la situación de la pandemia haya mejorado". Dicho esto, ha señalado que el Gobierno tiene que rodearse en este momento del "mejor equipo" para actuar con la "mayor diligencia posible", poder estimar el futuro y planificarse.