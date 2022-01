Coronavirus.- El alcalde confía en que este año sí se celebre el Carnaval, la Semana Santa y el Mayo Festivo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), se ha mostrado este martes "optimista" y confía en que este año sí pueda celebrarse el Carnaval, la Semana Santa y el Mayo Festivo, con los patios, que ya se festejaron en 2021, y la Feria de Nuestra Señora de la Salud, conforme a la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha expresado que "está claro que se va a ir absolutamente de la mano de la Junta de Andalucía", dado que "ya no son celebraciones locales, sino que se dan en toda la comunidad".

Al respecto, ha comentado que "la Junta de Andalucía ya reguló en su día cómo podían o no salir las procesiones a la calle", de modo que "ésta es una reflexión que excede mucho el ámbito local para hacer una reflexión mucho más global".

"Evidentemente se va a hacer lo que diga la Junta de Andalucía y en las condiciones que diga", ha subrayado Bellido, para apostillar que "si puede ser, habrá, y si no puede ser, pues no habrá".

Preguntado por si desde el Ayuntamiento se ha pensado en tomar alguna medida restrictiva ante el continuo aumento de contagios en la capital, con una tasa de 2.524,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el alcalde ha insistido en que "se sigue trabajando con la Junta, como se ha hecho estos dos años".

Así, ha manifestado que "ahora mismo se está en un punto difícil de equilibrio entre contener la pandemia, que no se expanda más, no haya más muertes y no afecte a la sanidad, y que la actividad económica no se ralentice demasiado".

Según ha expuesto, "los datos que hay con Ómicron es que afecta a la ralentización de la actividad económica, que tiene una repercusión muy negativa en el empleo de muchos cordobeses", por lo que supone "un punto de equilibrio difícil", ha admitido.

Ante ello, ha aseverado que "se va a seguir trabajando codo con codo con la Junta para que las medidas que se adopten sean lo más globales posibles y que no haya soluciones individuales por cada ciudad y municipio", de forma que "al menos en el marco de la comunidad autónoma haya soluciones unitarias en función de la situación epidémica de cada municipio", ha apuntado.