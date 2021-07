Coronavirus.- El alcalde afirma que el Constitucional no cuestiona el confinamiento, sino cómo se hizo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha afirmado este jueves que el Tribunal Constitucional (TC), con su sentencia sobre el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación al inicio de la pandemia, "no ha tomado ninguna postura en contra del confinamiento" que conllevó, pero sí ha señalado que debió usarse otra fórmula más apropiada, la del "Estado de Excepción".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha recordado que el líder de su partido, Pablo Casado, "ya advirtió que estábamos asistiendo a un Estado de Excepción encubierto", y por eso y ante la sentencia del Constitucional, el alcalde ha dicho esperar que "el Gobierno empiece a respetar a las instituciones democráticas".

En este sentido, ha opinado que "no se puede decir que el Constitucional está en contra del confinamiento y que esa era el arma para luchar contra el Covid, algo que sabemos todos, que el confinamiento fue nuestra vacuna" al inicio de la pandemia, "pero es que el Constitucional no ha tomado ninguna postura en contra del confinamiento, lo que ha dicho es que la norma que se utilizó para decretarlo, es la que no se ajusta a la Constitución".

Es decir, según ha señalado Bellido, "no tenía que haber sido un Estado Alarma sino un Estado de Excepción" lo que decretase el Gobierno, por lo que ha dicho esperar que ahora "el Gobierno se baje de su pedestal, se baje de la soberbia y empiece, en primer lugar, a acordar más cosas con los grupos de la oposición", pues en este caso "ya se le advirtió que el camino elegido para tomar esa decisión no era el correcto, y que empiece a dialogar".

De hecho, según ha argumentado Bellido, poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Córdoba, "cuando se dialoga, cuando se tiende la mano, se llegan a acuerdos que son buenos para la población, y creo que de eso falta mucho en el Gobierno de la Nación".

"PRUDENCIA" Y MÁS VACUNAS

En cuanto a la situación del Covid-19 en la capital cordobesa, donde tiene una incidencia de 279,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, Bellido ha hecho un "doble llamamiento", el primero a la "prudencia" de los cordobeses, y el segundo para "que se siga celebrando la vacunación".

En este último caso, Bellido ha dicho compartir la postura de la Junta de Andalucía, en cuanto a "hacer un llamamiento también para que el Gobierno de España siga mandando las dosis necesarias" de vacunas contra el coronavirus, "porque sino el ritmo obligatoriamente va a descender, porque no habrá suficientes vacunas para la demanda que hay".

Por otro lado, el alcalde ha asegurado que en Córdoba ya se venían aplicando medidas como las que ahora se plantean por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para evitar botellones, los cuales, según ha reconocido, tienen lugar en la ciudad, pero a pequeña escala, es decir, que no son multitudinarios, como viene ocurriendo en otras ciudades, lo que le ha llevado a agradecer la responsabilidad de los jóvenes cordobeses. Además, a ello se suma otra medida que ahora se plantea y que ya aplicaba el Consistorio cordobés, según ha señalado Bellido, la de cerrar los parques a las 22,00 horas.