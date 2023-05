Corominas (PP) reivindica que San Sebastián sea "una ciudad de oportunidades, no de navajas"

El candidato del PP a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Corominas, ha denunciado la inseguridad creciente que está sufriendo la capital guipuzcoana y ha reivindicado que sea "una ciudad de oportunidades, no de navajas".

Corominas, junto al número dos de la lista, Jorge Mota, ha realizado estas afirmaciones en los bajos del paseo de la Concha, donde ha remarcado que "no podemos permitir que nuestros hijos tengan miedo de ir al parque a jugar por si les atracan, que nuestras mujeres, hijas, hermanas o amigas pasen miedo al volver a casa de noche".

"Esta no es la San Sebastián que queremos, no es la San Sebastián que nos merecemos. No podemos mirar hacia otro lado, hay que atajar el creciente problema de inseguridad", ha remarcado el candidato popular.

En este sentido, ha recordado que el año pasado "se decomisaron más de 300 navajas en la ciudad, y hubo un incremento de más de 15% de delitos respecto al 2021". Corominas ha afirmado que "más alarmantes son los delitos con violencia e intimidación que se han incrementado un 38,17% respecto al mismo periodo del año anterior".

"No podemos seguir así", ha enfatizado, al tiempo que ha criticado que el equipo de gobierno de PNV y PSE "ha dado la espalda a la seguridad ciudadana y no quiere tomar medidas contundentes porque cree que así nadie va a hablar de este problema". "Pero se confunde, los donostiarras están hartos, cansados y quieren que se frene la espiral de violencia que atenaza a todos", ha advertido.

Borja Corominas ha asegurado que cuando sea alcalde de San Sebastián va a "invertir todo el dinero necesario para acabar ya con todos los puntos críticos" de la ciudad, porque hasta ahora el equipo de gobierno "sólo ha eliminado dos en estos últimos años".

Además, ha anunciado que van a dotar a la Guardia Municipal de "los recursos materiales y personales necesarios para que puedan patrullar por las calles de todos los barrios de San Sebastián, para que la ciudadanía vuelva a sentirse segura".