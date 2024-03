Un coro de mujeres refugiadas canta contra la guerra en Ucrania en el Teatre Lliure de Barcelona

Participan mujeres de entre 10 y 71 años y se verá en dos únicas funciones en Barcelona

Un coro de 21 mujeres ucranianas, polacas y bielorrusas que huyeron de la guerra y la persecución política protagonizan 'Mothers A Song for Wartime', un espectáculo coral contra la guerra en Ucrania dirigido por la directora y cantante polaca Marta Górnicka que se podrá ver en el Teatre Lliure de Montjuïc este miércoles y jueves.

En rueda de prensa este martes, la directora ha remarcado que el espectáculo es una "respuesta a la guerra", y ha subrayado que el coro es transgeneracional, con participantes de 10 a 71 años.

La directora se encontraba trabajando en Berlín (Alemania) cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y decidió volver a Polonia para colaborar como trabajadora social con el Ukranian Institute for Freedom Foundation, donde coincidió con grupos de mujeres que huían de la guerra en Ucrania y de la persecución política en Bielorrusia e ideó el coro para ayudarlas.

El montaje es un ritual sanador que parte de una 'shchedrivka', una canción tradicional ucraniana precristiana que cantaban solo mujeres y criaturas, y que envía un mensaje de felicidad y de renacimiento del mundo, al que se suman juegos infantiles, canciones tradicionales y declaraciones políticas.

Las voces de estas mujeres procedentes de Ucrania, Bielorrusia y Polonia forman un Coro de Madres, inspirado en los coros femeninos del siglo VII a.C., que permite imaginar un mundo sin guerra.

Las mujeres hablan como protagonistas de la guerra, comparten experiencias individuales e intentan sanar las experiencias vividas: "En el pasado, el coro tenía que santificar la unidad de la vida y proporcionar un renacimiento, una recuperación. Era la fuerza opuesta a la aniquilación. Nuestro espectáculo se inspira en esta fuerza", ha dicho Gómicka.

La directora ha asegurado que es un espectáculo que "mira al horror de la guerra a los ojos" y como respuesta a esa tendencia a no mirar al horror si éste cae cercano, y ha defendido que el teatro es una herramienta para recordar.

"MÉTODO DE LUCHA"

Una de las integrantes del coro Valeria Obodianska ha remarcado que es un espectáculo importante para ellas por poder hablar en nombre de las mujeres ucranianas, y lo ha visto como "un método de lucha" en el que pueden hablar de su dolor y sus sueños.

"Sé que la gente esta cansada de la guerra, pero no podemos permitirnos decir que esta no es nuestra guerra", ha remarcado, añadiendo que cantarán y hablarán de ella hasta que no les queden fuerzas y subrayando el carácter sanador que ha tenido para ellas poder participar.

Tras una primera lectura en el Festival de Avignon (Francia) en 2023, el espectáculo se estrenó en Polonia en septiembre de 2023 y ahora está haciendo gira por Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza, con la que recala en Barcelona.