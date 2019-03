Cornejo (PSOE-A): En las nuevas listas hay nombres que ni sabía quiénes eran

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha confesado este lunes que en las listas electorales aprobadas por el Comité Federal tras los cambios introducidos por la dirección del partido hay nombres que él no sabía "ni quiénes eran".

"Nos hubiera gustado una mayor representación de los compañeros que tuvieron un amplio respaldo en las asambleas", ha dicho en conferencia de prensa, en la que ha asegurado, no obstante, que será la última vez que la dirección del PSOE-A hable de este asunto porque a partir de hoy centrarán todo su esfuerzo en la campaña electoral para que el partido consiga "el mejor resultado posible" en los comicios del 28 de abril.

El dirigente socialista andaluz ha querido dejar claro -lo ha repetido hasta en seis ocasiones- que la posición defendida por el PSOE andaluz en el Comité Federal, donde emitieron un voto particular al dictamen de la Comisión Federal de Listas y no participaron en la votación de las candidaturas, fue secundada por los ocho secretarios provinciales: "No hay división", ha recalcado.

Así, ha asegurado que no teme la división en el PSOE andaluz, aunque ha dicho que hay "quien intenta dividir, cuando eso no existe".

"Ha habido una voz única, autorizada por todos" y lo que se hizo ayer "fue producto de un acuerdo de las ocho direcciones provinciales con la dirección regional y su secretaria general a la cabeza. Lo demás son milongas", ha subrayado.

Preguntado por si la dirección del PSOE-A cree que la modificación de las candidaturas ha podido deberse a un "ajuste de cuentas", ha señalado: "Sería una percepción subjetiva que yo no voy a hacer", y ha insistido en que el objetivo era que en las listas hubiera habido "un reflejo mínimo de lo que han manifestado más del noventa por ciento (de los militantes) en las diferentes provincias".

Sobre si la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, se ha "replanteado su futuro" tras lo sucedido, ha asegurado: "En ningún momento, todo lo contrario".

Ha llamado la atención sobre el procedimiento y ha recordado que las normas internas del PSOE aprobadas en el 39 Congreso establecen que los cambios en las candidaturas tienen que ser "razonados", algo que ha dicho que no se ha producido, si bien no ha querido pronunciarse sobre si la dirección federal ha incumplido los estatutos.

Ha explicado que en el voto particular emitido al dictamen se recoge que ha habido una modificación "sustancial" de las listas aprobadas por los comités provinciales tras el pronunciamiento de la militancia en las asambleas, por lo que los afiliados pueden preguntarse "para qué sirve su participación, su esfuerzo".

Esa es la razón, según ha asegurado, por la que Susana Díaz dijo que tomaba nota de lo sucedido, pues ha podido generar "frustración" entre la militancia, cuya "voluntad" podría haber estado representada "mejor".

"En las listas de Almería, Cádiz, Córdoba y Sevilla se ha incluido a compañeros que tuvieron un mínimo respaldo o que ni siquiera habían sido propuestos en las asambleas", ha subrayado.

Pese a todo, ha asegurado que una vez que han sido aprobadas por el Comité Federal, las candidaturas son "de todo el partido" y el PSOE andaluz se va a "dejar la piel" en la campaña porque España "se la juega" en las elecciones del 28 de abril.