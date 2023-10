Corgos defiende que el bono deporte sea universal y los libros no: "Pretende que todos los niños tengan vida saludable"

Asegura que sube la partida para integración social e insiste en que la denominada tarjeta básica "tenía su razón de ser" en la pandemia

El coselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha justificado que el bono deportivo de 120 euros para ayudar a familias con hijos federados de entre 6 y 16 años sea universal, sin discriminar por renta, al tiempo que ha asegurado para los libros de texto existe un "sistema de intercambio que beneficia a todo el mundo".

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de la Xunta para 2024 en el Parlamento de Galicia, después de su entrega al presidente de la Cámara, el conselleiro ha afirmado también que la partida para integración social sube, y ha insistido en que la denominada tarjeta básica, que no se recupera, "tenía su razón de ser" en la pandemia de coronavirus y el confinamiento.

En concreto sobre la cuantía dedicada a la renta de integración social de Galicia (Risga), ha dicho desconocer "el dato exacto", si bien "integración social sí que sube".

Al respecto de por qué no vuelve la 'Tarxeta básica' ha incidido en que cree que "fue explicado suficientemente" que esta medida "tenía su razón de ser cuando se creó en la pandemia, en el confinamiento", puesto que "algunos trabajadores con menos recursos no podían salir de casa, no podían obtener medios de vida y por tanto se aportó esta tarjeta básica para sus provisiones mínimas materiales para subsistir".

"Esta medida ahora fue sustituida por otras mejor focalizadas en el contexto en que estamos en que no hay confinamiento", ha argumentado el titular de Facenda. Además, ha añadido que es una medida que, según cree, "no tiene implementada ninguna comunidad autónoma".

BONO DEPORTIVO VS. LIBROS DE TEXTO

Respecto a los 120 euros del bono deportivo y el hecho de que no discriminen por renta, ha respondido que el "objeto de la medida es fomentar el deporte para todos los niños, independientemente de su grado de renta".

"Se pretende que hagan deporte y que tengan una vida saludable. Es lo que se intenta hacer. Por eso no existe una discriminación de renta. No le encuentro más explicación que esa", ha destacado.

Con todo, a renglón seguido, ha agregado que "lo que se intenta" con este bono, como con "todas las medidas que tratan de facilitar el desahogo a las familias" es que tenga "una implementación rápida en este contexto de subida de precios". "A veces también para priorizar el efecto global de la actuación, hay que simplificar en su diseño", ha razonado.

"La educación tiene un sistema de intercambio de libros de texto que beneficia a todo el mundo, que yo sepa", ha dicho, para finalizar.