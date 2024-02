Corea del Sur.- Un exministro condenado por corrupción anuncia la creación de un nuevo partido para las generales

El exministro de Justicia de Corea del Sur Cho Kuk, condenado a dos años de prisión por corrupción, ha anunciado este martes la creación de un nuevo partido político para las elecciones generales previstas el próximo 10 de abril en el país.

El anuncio se ha producido durante una visita a la ciudad de Busan, donde ha indicado que su participación en política busca ahora "castigar" a la Administración del actual presidente, Yoon Suk Yeol, por su "incompetencia".

Así, ha indicado que su partido supondrá una alternativa que permita sortear la crisis nacional en materia de diplomacia, seguridad y economía, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Cho, que prevé recurrir la condena en su contra ante el Tribunal Supremo, ha indicado en este sentido que realizará una serie de consultas con miembros de otros partidos y antiguos colegas para perfilar los detalles.

"Tras establecer el partido, abordaré el asunto con amigos y colegas", ha aseverado tan solo cinco días después de que un tribunal de apelaciones fallara a favor de mantener la condena impuesta en su contra tras ser hallado culpable de tráfico de influencias después de que sus hijos se beneficiaran de sus contactos para poder ingresar en la universidad.

No obstante, la corte no solicitó la detención del exministro al considerar que el riesgo de fuga es bajo y que existen escasas posibilidades de que destruya pruebas. Cho, considerado por algunos como el posible sucesor del ahora expresidente Moon Jae In, renunció en octubre después de solo un mes en el cargo, asegurando que su presencia en el Gobierno tras las acusaciones que pesaban sobre él y su familia se habían convertido en una carga para el Ejecutivo.