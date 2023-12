Corea del Sur.- Corea del Sur denuncia la irrupción de aviones militares chinos y rusos en su espacio aéreo

Las autoridades surcoreanas han denunciado este jueves la irrupción de dos aviones militares de las Fuerzas Armadas chinas y otros cuatro del Ejército ruso en su zona de identificación de defensa aérea sin previa notificación a medida que aumenta la tensión en la región.

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han indicado que la incursión ha tenido lugar entre las 11.53 y las 12.10 horas (hora local), cuando las aeronaves se han introducido en la zona de identificación de defensa aérea sobre el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según ha explicado un alto cargo del Ejército en declaraciones a la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Todos ellos han entrado en la zona por el este de la isla de Ulleung y han sobrevolado posteriormente las islas Dokdo, conocidas en Japón como Takeshima, y que ambos países se disputan.

No obstante, fuentes cercanas al asunto han explicado que los aviones no han llegado a violar el espacio aéreo de Corea del Sur dado que el Ejército ha procedido de inmediato a desplegar varias aeronaves tras detectar la incursión. Aunque la zona de identificación de defensa aérea no forma parte del espacio aéreo territorial del país los aviones extranjeros deben notificar su presencia para evitar accidentes.

Las autoridades surcoreanas han señalado en este sentido que han elevado el asunto al Gobierno de China mediante "canales militares", si bien no han matizado si se han tomado medidas al respecto en el caso ruso.