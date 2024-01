IU Córdoba respalda a los bomberos de la Diputación "en su lucha por unas condiciones dignas"

La Dirección Provincial de IU, junto con las Redes de Medio Ambiente y Sindical y Empleo Local de Córdoba, ha expresado este viernes su "sólido respaldo" a los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, "en su lucha por unas condiciones dignas", dado que "enfrentan una crítica escasez de recursos y personal".

Por ello y según ha informado en una nota IU, desde su dirección apoyan "las legítimas demandas que han planteado", los bomberos de la Diputación, "respaldadas por una resolución judicial" que insta al Consorcio "a tomar las medidas necesarias para resolver el conflicto existente".

A este respecto, desde IU han recordado que "los bomberos del Consorcio, de manera voluntaria y en sus días libres, han continuado prestando servicios esenciales para evitar dejar desprotegido este servicio crucial, demostrando un compromiso ejemplar".

De hecho, "a pesar de las afirmaciones contrarias, los bomberos del Consorcio no se encuentran en huelga actualmente, simplemente están cumpliendo con sus turnos". Sin embargo, la actual oferta de empleo público de 32 plazas, que está "judicializada, no aborda la grave escasez de personal, con jubilaciones no sustituidas y bajas laborales sin cubrir".

La situación se agrava con la "falta de material, parques descubiertos y precariedad en los servicios debido a la escasez de recursos humanos", y, ante esta "lamentable realidad", desde la dirección de IU y las Redes de Activistas de Acción Sindical y Empleo y Medio Ambiente locales de IU, respaldan las "justas" reivindicaciones de estos profesionales.

Entienden que representan un servicio público "esencial", siendo "fundamentales para la seguridad y bienestar de la ciudadanía, así como para la conservación del medio ambiente", por lo que han exhortado a la "pronta negociación de condiciones justas, que permitan prestar servicios en condiciones dignas y seguras", comprometiéndose desde IU y las Redes de Medio Ambiente y Empleo y Sindical a apoyarles en todo lo necesario.