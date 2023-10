Córdoba Califato Gourmet da a conocer las tapas ganadoras del concurso 'Califato in the Street'

Córdoba Califato Gourmet (CCG), tras sumarse a la concentración celebrada a las puertas del Ayuntamiento y guardar un minuto de silencio en memoria del joven Álvaro Prieto López, ha dado a conocer los ganadores del concurso de tapas 'Califato in the Street', en el que han sido reconocidos The Club, Sojo Fusión y La Cazuela de la Espartería, por parte de los chefs, y Verde carbón La Siesta Grill, Okapi y La Cuarta Luna Gastrobar, en base a lo decidido por el público.

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que este año han tomado parte del concurso cerca de una treintena de establecimientos de Córdoba y su provincia. En este contexto, el público ha seleccionado tres bocados como ganadores, mientras que los cocineros que han participado en esta convocatoria (Joan Roca, Paco Morales, Kisko García, Celia Jiménez y José Roldán) que han elegido otros tres.

En este contexto, Joan Roca ha destacado "el nivel altísimo de las tapas y su compromiso con las cosas bien hechas, bien pensadas y bien resultas creativamente. Ha sido un auténtico lujo". "Podéis sentiros orgullosos de vuestra gastronomía y de su proyección al mundo", ha dicho el chef, que ha añadido que ha "disfrutado al máximo y me comprometo a ser embajador de Córdoba Califato Gourmet".

Las tapas ganadoras, además del reconocimiento público, les reserva un sitio de honor en la próxima convocatoria del Califato Gourmet 2024.Tras la entrega de premios, efectuada por los cocineros invitado, el programa de actividades de este año ha proseguido con el 'showcooking' oficial, evento que vuelve al formato de ediciones anteriores al año 2021 con unos 250 asistentes.

En este evento han intervenido los chefs participantes este año, quienes han elaborado sus propios bocados. En total, han sido 12 tapas, contando los establecimientos ganadores de 'Califato in the Street 2022'.

Córdoba Califato Gourmet es una iniciativa de Activa Congress y Antoñita la Fantástica, que cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Turismo), la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes), Córdoba Patrimonio Gastronómico, el Patronato Provincial de Turismo y la Diputación de Córdoba.