Córdoba acoge desde este jueves la segunda edición de New Gaming Experience

Tras el éxito de la primera edición, Córdoba acoge este jueves y viernes una nueva edición del 'New Gaming Experience', el congreso nacional de videojuegos, 'serious games' y 'e-sports', que se celebra en el campus de la Universidad de Córdoba (UCO) y se presenta como un impulso para el desarrollo cultural y tecnológico en la provincia.

Así lo ha indicado la organización del evento en una nota en la que ha detallado que este congreso se lleva a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Delegación de Juventud y Transformación Digital de la Diputación de Córdoba, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y Emacsa.

La inauguración del evento tiene lugar en el Aula Magna, a las 10,00 horas, con la participación de diversas autoridades y con la bienvenida del vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, Sebastián Ventura.

Como complemento al evento se desarrollará una amplia zona expositiva de empresas y emprendedores, de desarrolladores de videojuegos, empresas de base tecnológica, viveros de empresas y aceleradoras, como El Patio del Imdeec, El Polo Digital de Málaga, Fundecor y Loyola Andalucía, entre otras. Además, habrá un rincón especial para el ámbito artístico relacionado con el grupo Vimart (Virtual Market), proyecto desarrollado con la colaboración del área de Cultura de la Diputación de Córdoba.

Con dos plantas de exposiciones, charlas, demos y actividades, New Gaming Experience 2023 se orienta hacia el sector educativo, la empleabilidad y las salidas profesionales. Además, el congreso analiza nuevas técnicas de gamificación, las últimas tecnologías y software utilizados en videojuegos para revolucionar procesos educativos, gestión de recursos humanos, difusión del patrimonio cultural y educación en valores.

El evento también aborda la industria de consumo y ocio de los videojuegos en su perspectiva más profesional, especialmente de la mano de los 'e-sports', un sector en alza en España en los últimos años.

Los promotores del evento, Miguel Vazquez y Olga Reus, jóvenes emprendedores de Córdoba, destacan por su compromiso en poner en valor los videojuegos como un medio que va más allá del ocio, y con una fuerte orientación al mercado profesional.

New Gaming Experience 2023 se presenta como una oportunidad única para explorar la intersección entre el mundo de los videojuegos y el desarrollo cultural y tecnológico de la provincia de Córdoba, con noticias como 'Baba is journey: Cómo aplicar el videojuego en las aulas de educación primaria', de Isi Cano; 'Las voces del videojuego', con el estudio de doblaje de Metal Gear y su actor de voz principal, Alfonso Vallés, y la presentación del videojuego 'Tales From Cadleforth', del estudio ganador de los premios Inside 2023 Under The Bed Games.

Todos los detalles el programa y la participación se pueden encontrar en la página web oficial del evento 'https://experience.newgaming.es/'.