Corcuera ve los pactos del PSOE un "atentado" a la Transición y cree que hemos normalizado que nos mientan

El exministro del Interior durante el mandato de Felipe González José Luis Corcuera ha mostrado su disconformidad con los pactos del PSOE con las formaciones independentistas, en especial con la ley de amnistía, que la considera un "atentado a la Transición" y cree que hemos "normalizado" que nos mientan.

Según ha expresado durante una entrevista este lunes en Antena 3, recogida por Europa Press, no entiende que se haya "naturalizado" que hechos "gravísimos" aparezcan como normales. "El Gobierno decía que era inconstitucional y esto no iba en su programa", ha señalado para alertar de que "no es normal" pactar algo que no va en tu programa electoral y que además has dicho que es ilegal.

Considera "grave" la forma en la que se han llevado a cabo estos pactos con negociaciones en el extranjero. "Esto es un atetado a la transición política española y al concepto de ciudadano, nos tratan como si fuéramos adolescentes", ha reprochado.

Además, Corcuera ha calificado de "indecencia" que el número tres del PSOE Santos Cerdán se refiriese al expresidente catalán, Carles Puigdemont como un exiliado: "Siempre han dicho que era un huido de la justicia, decían que lo iban a traer para ponerlo a disposición de la justicia y ahora resulta el Gobierno negociaba con un exiliado.

"ESPECIALMENTE SATISFECHO" DE NO SEGUIR EN EL PSOE

Al hilo de esto, el exministro ha justificado su asistencia a las múltiples manifestaciones organizadas desde el PP a favor de la unidad de España y para mostrar el rechazo a la amnistía. "Por eso yo voy a esas manifestaciones, en la última solo vi banderas de España y de la comunidad económica europea. Hemos normalizado que nos mientan", ha matizado.

Durante la entrevista se ha mostrado también "especialmente satisfecho" de haber dejado de ser afiliado al PSOE, ya que según ha explicado, si Pedro Sánchez volvía a ser elegido Secretario General se iría el partido, cosa que cumplió.

Corcuera ya había mostrado en numerosas ocasiones su desacuerdo con los pactos de los socialistas, de hecho es uno de los casi 20 exministros y más de 150 exparlamentarios que han firmado un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura, ya que consideran que la democracia constitucional "se encuentra ante serios desafíos y peligros", entre ellos una "firme y serena defensa" de la Constitución, del Estado de derecho, de la división de poderes o de la independencia judicial.