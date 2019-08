Corbyn planea una moción de censura contra Johnson para evitar un Brexit desordenado

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, ha desvelado que planea plantear una moción de censura contra el Gobierno con el objetivo de sacar a Boris Johnson del cargo y formar un Ejecutivo temporal para aplazar la fecha del Brexit.

En una misiva enviada a los líderes de los partidos políticos británicos, Corbyn ha abogado por "trabajar juntos en el Parlamento para evitar un profundamente dañino Brexit desordenado que está siendo impuesto en el país, negando a los votantes la palabra final".

"Este Gobierno no tiene un mandato para un Brexit sin acuerdo y el referéndum de 2016 no dio mandato alguno para que no hubiera acuerdo", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que plantará la moción de censura "a la primera oportunidad en la que haya visos de éxito".

Corbyn ha detallado que, una vez la moción fuera aprobada, él mismo, como líder opositor, buscaría la confianza de la Cámara de los Comunes para encabezar un "Gobierno temporal estrictamente limitado en el tiempo con el objetivo de convocar elecciones generales y lograr la necesaria extensión del Artículo 50"

"En esas elecciones generales, los laboristas se comprometerían a una votación pública sobre los términos de salida de la Unión Europea, incluida una opción para permanecer (en el bloque)", ha remachado.

Johnson quiere renegociar con la UE los términos del acuerdo de salida antes del 31 de octubre, si bien el bloque ha recalcado que no modificará las partes del pacto que quiere cambiar el 'premier', quien ha dicho que el país saldrá de la organización en esa fecha, con o sin acuerdo.