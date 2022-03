Corbella, biógrafo de Baselga: "Es lo más parecido a un héroe que puede haber en la vida moderna"

Publica 'Baselga, el médico que quería cambiar el mundo'

El periodista Josep Corbella acaba de publicar la biografía 'Baselga, el médico que quería cambiar el mundo' (Navona), que refleja el liderazgo que ejerció el oncólogo catalán Josep Baselga (1959-2021) en los cambios de pronóstico de muchas cánceres en las últimas tres décadas: "Es la historia de un héroe moderno".

Aunque se presente como una biografía, está escrita como una novela que parte de la relación que tenían médico y periodista, que empezó siendo profesional pero desembocó en una amistad tras 25 años en los que Corbella ha seguido su carrera como si fuese el guión de una película: "Es lo más parecido a un héroe que puede haber en la vida moderna", ha reivindicado en un entrevista de Europa Press.

La "misión" de Baselga era curar el cáncer, quería cambiar la forma como se trataba esta enfermedad, un esfuerzo que Corbella describe como colectivo entre muchos médicos e investigadores de todo el mundo, pero en el que él tuvo un papel de liderazgo con la aparición de la primera generación de terapias moleculares.

Su "compromiso absoluto" con las pacientes daba sentido a todo lo que hacía: la urgencia al trabajar y una vida dedicada casi 24 horas al día al cáncer para acelerar los avances en investigación y trasladarlos cuanto antes a las personas.

Le considera una "figura reconocida mundialmente" que, entre otros cargos, fue director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, director de la división de oncología del Hospital General de Massachusetts, director mundial de I+D del Área de Oncología de AstraZeneca, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (Esmo) y de la Asociación Americana de Investigación de Cáncer (AACR).

En Catalunya coordinó el Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde creó un Departamento de Oncología y también el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio), del que fue su primer director para unir ciencia y medicina en un mismo espacio, una visión que ahora "tiene todo el mundo" pero de la cual Baselga fue pionero, explica el autor.

HA AMPLIADO EL "ARSENAL"

Corbella detalla que, cuando Baselga empezó la carrera, las únicas herramientas terapéuticas eran quimioterapia, radioterapia y cirugía: tres décadas después también está la imunoterapia y las terapias moleculares, ámbito donde también fue "pionero" con la aprobación del primer fármaco: el trastuzumab, para tratar un tipo de cáncer de mama con una mutación en el gen HER2.

La quimioterapia y la radioterapia actúan indiscriminadamente contra todas las células, tanto sanas como tumorales, mientras que la terapias moleculares o dirigidas se centran en las células tumorales e intentan preservar las sanas, un tratamiento con el que ha ampliado el "arsenal" disponible contra el cáncer, ha explicado Corbella.

Baselga lideró la aparición de estas terapias más personalizadas, sobre todo en el ámbito del cáncer de mama, que tratan de identificar "cuál es el DNI de cada tumor y buscar el tratamiento adecuado" para cada uno, una línea de trabajo que después se ha aplicado en todo tipo de tumores como el de pulmón, el de riñón y el colorrectal, entre otros.

"LOS CONFLICTOS DE INTERÉS TIENEN QUE EXISTIR"

En el libro Corbella explica que Baselga, que trataba con pacientes e industria a la vez y asesoraba a compañías, le dijo que "los conflictos de interés tienen que existir", porque lo mejor para los pacientes es que la industria y los médicos colaboren, y reivindicó que deben hacerse públicos y ser transparentes.

Sin embargo, en 2018, cuando era director médico del Memorial Sloan Kettering, 'The New York Times' publicó que Baselga escribió artículos científicos sin mencionar conflictos de interés: "No lo decía explícitamente, pero llevaba a los lectores a pensar que era un médico corrupto", según Corbella, que cree que la acusación no estaba fundamentada pese a que desembocó en la dimisión de Baselga días después.

Corbella ve "trucos" en el artículo para manipular al lector, como que cobró tres millones de euros de una compañía, lo que induce a pensar que fue un pago ilícito, mientras que en realidad los cobró porque tenía un 0,4% de las acciones de la empresa Seragon que en 2014 adquirió Roche por 725 millones, de los que a él le correspondieron unos tres millones.

LA "ESCUELA" JOSEP BASELGA

Baselga "creó escuela", tanto en España como en otros sitios del mundo, de especialistas de primer nivel que actualmente lideran la investigación del cáncer, como Josep Tabernero, Aleix Prat, Joan Albanell, Enriqueta Felip, Cristina Saura y Javier Cortés, entre otros, aunque para Corbella no hay nadie como él.

De hecho, ha resaltado que el camino de Baselga continúa porque su misión está inacabada: curar el cáncer y, en definitiva, disponer de las herramientas que permitan tratar con éxito a los pacientes.