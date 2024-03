Coordinadora Ecologista reclama mejoras en la depuradora de aguas residuales de Ribadesella

Coordinadora Ecologista de Asturias ha reclamado este miércoles mejoras en la depuradora de aguas residuales de Ribadesella, en proceso de tramitación ambiental.

La organización afirma que los vertidos al mar procedentes de estas instalaciones carecen de los análisis pertinentes que justifiquen su evacuación vía emisario submarino, lo que genera un "fuerte impacto en el medio marino y constituye un problema de salud pública".

En una nota de prensa explican que el Consorcio de Aguas de Asturias ha solicitado autorización de vertido al dominio público marítimo-terrestre de las aguas procedentes del sistema de saneamiento y depuración de la ríade Ribadesella (de la estación de depuración de aguas residuales de Ribadesella y de 4 instalaciones auxiliares que vierten alivios). La evacuación del vertido se proyecta a través de un emisario terrestre de 620 metros de longitud cuyo punto de descarga se ubica en la margen izquierda de la playa.

Recuerdan los ecologistas que la playa tiene una elevada contaminación desde hace décadas y que incluso ha tenido que ser cerrada al baño por contaminación bacteorológica. "Este estado deteriorado evidencia que las aguas vertidas a través del emisario no están debidamente depuradas", alertan.

"No hay garantías de que con este emisario se alcancen los objetivos de calidad porque no sabemos si en cualquier punto de la línea de costa la dilución es suficiente ya que no se nos aporta analítica que lo justifique. Reclamamos al Principado una necesaria mejora de la actual depuradora y evitar el vertido de las aguas tratadas por el emisario", señalan desde Coordinadora.