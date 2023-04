Cooperativas Agroalimentarias piden soluciones a las administraciones ante el déficit hídrico que Andalucía "arrastra"

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha hecho un llamamiento a las administraciones para que adopten soluciones ante el déficit hídrico que la comunidad andaluza lleva "arrastrando varios años", al tiempo que ha trasladado la preocupación del sector; todo ello en el marco de las comparencias que han tenido lugar este martes en el Parlamento durante el grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía.

El director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, ha solicitado una "mayor contundencia" con el Plan Hidrológico Nacional, y en esta línea ha exigido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "se replantee la situación del Plan Hidrológico, y que a zonas como Andalucía, con una escasez hídrica importante, las dote de agua", ha apuntado Martínez-Conradi en un audio remitido a Europa Press.

Asimismo, el representante de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía también ha llamado al Gobierno andaluz a adoptar medidas, y ha recordado que "el presidente de la Junta, Juanma Moreno, nos trasladó que esta iba a ser la legislatura del agua", pero una legislatura del agua "no se puede limitar a solucionar los problemas de las aguas regeneradas, nos parece una postura muy positiva, pero necesitamos algo más y hace falta estudiar las aguas regeneradas en profundidad", ha añadido.

Al hilo de ello, Martínez-Conradi ha subrayado que "hace falta ver las aguas desaladas y las aguas subterráneas", de forma que "Andalucía se convierta en el Silicon Valley del agua".

Por último, el representante de la organización ha señalado que "si no somos capaces de buscar soluciones para el problema del déficit hídrico, nos encontraremos con campañas como la actual, donde la producción, en este caso del olivar, se ha visto mermada en más de un 50%, o las hortalizas --no bajo plásticos, si no hortalizas al aire libre-- que en la mayoría de los casos no se van a poder cultivar".