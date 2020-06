Convocantes de un acto por los fallecidos piden dejar de lado "la ideología" y despedirlos "como se merecen"

El colectivo 'Solo Unidos', convocantes de un acto en Madrid este domingo en homenaje a las víctimas del coronavirus, ha pedido dejar de lado "la ideología" de cada persona y sumarse a este evento para despedir a los fallecidos "como se merecen".

"Nosotros somos apolíticos, somos la sociedad civil, vamos a dejar las ideologías de lado y vamos a dar el adiós que se merecen nuestros abuelos", ha apuntado el portavoz de esta plataforma, Alberto Rodríguez, en declaraciones a Europa Press.

Bajo el lema "por tu abuelo, por tu madre, por tu amigo. #VenPorEllos", este colectivo formado por tres jóvenes ha llamado a acudir este domingo, primer día tras el estado de alarma, a las 12.00 horas a la Plaza de Cibeles para rendir un homenaje a las víctimas de la pandemia.

Eso sí, los convocantes han adoptado una serie de medidas para evitar la propagación del virus, que han sido aprobadas por la Delegación del Gobierno de Madrid, y que constan de mantener una distancia de cuatro metros entre persona y llevar obligatoriamente la mascarilla. Voluntarios del colectivo repartirán mascarillas si alguien no dispone de ellas y velarán porque esta norma se respete.

El colectivo asegura que es necesario inscribirse a través de su web para poder participar, puesto que se va a asignar un puesto a cada persona.

Según ha explicado el portavoz de la plataforma, esta idea surge entre tres amigos que buscaban rendir homenaje a todos los "héroes" que han combatido contra el Covid-19. De este modo, decidieron remitir a la Delegación del Gobierno un proyecto sobre este acto que fue "aplaudido" por esta administración, tal y como defiende Alberto Rodríguez.

El colectivo ha decidido no buscar el apoyo de ninguna formación política porque, según reivindican, el homenaje "no es partidista", sino que pretende que salga de la propia sociedad civil. "Nos habría sido mucho más fácil llamar a algún partido y llenar la Castellana pero creemos que un homenaje a los héroes no tiene que ser partidista", ha explicado Rodríguez.