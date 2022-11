Convocan una concentración por la apertura del Hospital de Palma "sin su verdadera puesta en funcionamiento"

Los partidos PSOE, IU, Izquierda Adalucista, PCA y Por Andalucía han convocado, junto a los sindicatos CCOO, UGT y SAT, una concentración la próxima semana ante el recién abierto nuevo Hospital de Palma del Río (Córdoba) en protesta porque el Gobierno andaluz del PP lo ha inaugurado "sin su verdadera puesta en funcionamiento".

En este sentido y en una nota, los convocantes de la concentración, que tendrá lugar el próximo miércoles ante el citado hospital, han señalado que la movilización está justificada, ya que que el Hospital de Palma del Río "abre sus puertas sin respetar el plan funcional establecido desde un principio y sin su verdadera puesta en funcionamiento".

De hecho y según ha criticado ya la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, Isabel Ambrosio, el Ejecutivo andaluz del PP "está haciendo tongo con la presunta inauguración del Hospital de Palma del Río" que, a su juicio, "no es tal, porque se trata del traslado de los servicios y especialidades médicas ya existentes en el Centro de Salud del municipio, por lo que no se puede considerar la apertura de un hospital".

En este sentido, Ambrosio ha afirmado que la Junta de Andalucía "está jugando al juego del tongo y a hacernos creer que es un hospital, cuando no tiene las consideraciones de un hospital, sino un centro de salud con especialidades, nuevo, en mejores condiciones, pero no el hospital prometido, porque no tiene Urgencias, ni quirófanos en uso, ni las 50 camas hospitalarias operativas, ni un cuadro completo de especialidades médicas y sanitarias".

Por eso, "ante la preocupante situación de la sanidad pública andaluza, inmersa en un proceso de deterioro continuo y acosada por una serie de medidas que se traducen en falta de inversión y en una clara apuesta por la privatización, diferentes organizaciones políticas y sindicales han convocado para el próximo 16 de noviembre a las 17,00 horas una concentración en la puerta de Hospital de Palma del Río".

Con la concentración también se quieren hacer eco del "clamor popular" existente, de forma general, ante "la falta de personal sanitario, especialmente en Atención Primaria y en zonas rurales que se encuentran absolutamente desatendidas en especialidades tan básicas como Pediatría, así como los centros de salud, que necesitan más personal".