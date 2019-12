Convocan en Aranda de Duero (Burgos) un acto de apoyo a menor agredida

La Asamblea Feminista de Aranda de Duero (AFA) celebrará este sábado en esa localidad una concentración en apoyo a la víctima del conocido como caso Arandina, una menor de 15 años que fue agredida sexualmente por tres exjugadores de fútbol, condenados a 38 años de cárcel cada uno.

La asociación ha realizado la convocatoria a través de las redes sociales, en las que han difundido un comunicado invitando a otras agrupaciones a adherirse.

Un llamamiento que ha obtenido la respuesta ya de varios colectivos de Burgos, Bilbao, Asturias, Madrid, León, Guadalajara, Miranda de Ebro, Valladolid, Soria y Segovia.

La concentración se celebrará con los lemas #hermanayosítecreo o 'Si no me matan no me creéis' y concluirá con la lectura de un comunicado a cargo de una representante de AFA.