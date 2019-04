El contundente repaso de Albert Rivera a la pregunta de un independentista catalán

Los principales líderes políticos preparan la campaña electoral intensificando su presencia en los medios de comunicación. El pasado fin de semana, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, estuvo en 'El Objetivo' de La Sexta, para responder a las preguntas del público y también a las de su presentadora, Ana Pastor.

La pregunta más polémica la realizaba un economista de 59 años con lazo amarillo en el pecho. Su nombre era Josep Lluís Ortiz y preguntó al líder de la formación naranja si tenía “solución” para “los dos millones y medio de catalanes que fuimos a votar el 1 de octubre” o “si van a mirar para otro lado como ha hecho siempre, prohibiendo la libertad de expresión o prohibiendo los derechos humanos, que es la tónica del partido de Ciudadanos”. Ante esta afirmación, Rivera contestó lo siguiente: “Yo no sé en qué país vive usted. Pienso que usted vive en Matrix”.

Anoche en @ObjetivoLaSexta un ciudadano separatista me preguntó por la situación en Cataluña y el golpe del 1 de octubre. Esta fue mi respuesta����#ObjetivoRivera pic.twitter.com/ieWGwGEmvk — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de abril de 2019

Pero el enfrentamiento dialéctico continúo, en concreto con el tema de la libertad de expresión: “Usted está aquí expresándose con un lazo amarillo y no le he dicho nada”, le contestó. “Hombre, solo faltaría que me lo hicieran quitar”. Rivera no pudo esconder su sonrisa señalando: “Está hablando de libertad de expresión y está en una tele nacional con un lacito amarillo”.

Rivera recordó el suceso que tuvo lugar en un pueblo de Cataluña cuando limpiaron con lejía la plaza donde tuvo lugar un acto de Inés Arrimadas: “Rechazo que echen lejía cuando la líder de la oposición va a un pueblo” o que haya “violencia contra las sedes de Ciudadanos ni contra las de ningún otro partido”. “Quiero una Cataluña libre, libre de imposiciones, libre de nacionalismo, libre de separatismos que podamos convivir”, aseguró el político.

Por último, Rivera también echo la vista atrás identificando de nuevo el referéndum del 1 de octubre con un “golpe de estado” y reiterando que no quiere vivir en un país con fronteras entre compatriotas.