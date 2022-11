A contratación las obras de adaptación a la normativa de accesibilidad de las calles de Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra, en la sesión de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado esta semana el expediente para contratar las obras de adaptación a la normativa de accesibilidad en varias zonas de Calahorra.

El proyecto definitivo fue aprobado la semana pasada y contempla una inversión de 1.256.595 euros en dos años. Para su financiación de manera plurianualizada, a los 215.000 euros existentes en el presupuesto incorporó en el pleno de septiembre otros 524.173,52 euros. El resto, hasta llegar al total, quedarán comprometidos en el presupuesto de 2023.

A partir de ahora las empresas contratistas interesadas disponen de un plazo para presentar sus ofertas de 21 días a contar desde la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este proyecto se encuentra publicado en la página web del Ayuntamiento de Calahorra y prevé la actuación en más de 50 calles de la ciudad y en más de 200 pasos de cebra. En algunos casos se renovarán los existentes, en otros se crearán nuevos pasos donde no existían para mejorar la seguridad vial, y en otros casos se generarán itinerarios accesibles donde antes no existían y sillas de ruedas o motos eléctricas para personas con movilidad reducida no podían acceder.

A parte de la actuación en más de 50 calles de la ciudad, gracias a estas obras todos los centros educativos de la ciudad, tanto de infantil, primaria, secundaria y ciclos formativos, dispondrán de itinerarios accesibles, así como las guarderías o el Centro de Salud.

Esta apuesta por la accesibilidad está en consonancia con las actuaciones que el Equipo de Gobierno municipal está llevando a cabo esta legislatura con las urbanizaciones de calles Numancia o Eras, a las que hay que sumar la urbanización de la calle Velázquez o las mejoras en accesibilidad que implican la urbanización de la calle Arrabal, la extensión y ampliación del servicio de autobús urbano, el aumento en más de 27 plazas para personas con discapacidad o la adaptación a la normativa de accesibilidad de la nueva página web municipal.