La contradictoria denuncia de un diputado de Bildu contra la policía por este incidente en un acto de Vox

La Ertzaintza ha multado con 200 euros a la joven que resultó herida de un pelotazo que le rompió la mandíbula en Bilbao el pasado 13 de abril por la propia policía vasca. Los hechos ocurrieron cuando la joven asistió a una concentración que se había convocado contra un acto celebrado por Vox en la ciudad vasca. Las heridas que le provocaron hicieron que tuviese que ser intervenida quirúrgicamente y permanecer varios días ingresada en el hospital.

Según recoge la multa, firmada por el director de Coordinación de Seguridad, cuando el agente la atendía y solicitaba la asistencia médica, esta le dijo reiteradamente: “Sois unos hijos de puta, ¿ya te merece ser tan hijo de puta para lo que cobráis?", al mismo tiempo que mostraba el puño cerrado con el dedo corazón extendido hacia los agentes que trataban de ayudarla. Este menosprecio hacia los agentes ha hecho que finalmente haya sido multada. La joven ha informado que presentará alegaciones. No es consciente de haber proferido tales expresiones, que en cualquier caso, según afirma la víctima, serían encuadrables en un contexto de alta tensión y de intenso dolor físico.

La noticia no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Uno de los usuarios que han condenado esta multa ha sido el diputado de Bildu en el Congreso de los Diputados, Oskar Matute, que no ha dudado en posicionarse a favor de la joven. Además, en su cuenta oficial de Twitter, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra las leyes estatales, concretamente contra la llamada ‘Ley Mordaza’, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la Legislatura en la que gozó de mayoría absoluta, entre 2011 y 2015.

Así las cosas, Matute ha expresado en la red social del pájaro azul su disconformidad por la multa: “Pues no, hoy no es 28 de Diciembre... la responsabilidad del autor del disparo no se tapa ni se ocultará jamás por muchas multas y mordazas que pongan a la víctima.”