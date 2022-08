La continuidad de Navarra Suma, en el aire: UPN, molesto con desmarque de PP

A falta de menos de diez meses para las elecciones forales, la continuidad de la coalición de Navarra Suma, que aúna a UPN, PP y Ciudadanos, sigue en el aire, después de que el PP se haya desmarcado de una coalición a tres y UPN haya recordado a los populares que "la principal fuerza del centro derecha en Navarra es UPN".

Así lo ha señalado el vicepresidente de UPN y alcalde de Pamplona, Enrique Maya, este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras las declaraciones del vicesecretario general de organización del PP, Miguel Tellado, en las que ponía en duda la viabilidad de la coalición a tres aunque no descartaba un pacto entre PP y UPN.

Estas declaraciones no han sentado bien en UPN: "El PP ha tomado una decisión de que no quiere que siga la coalición Navarra Suma, no me han gustado las formas. Si se estaba hablando con el PP sobre el futuro, lo normal habría sido esperar y no comunicar la decisión en un medio de comunicación", ha explicado Maya.

"Ellos son muy libres de no querer seguir en Navarra Suma, pero parece que pueden estudiar la posibilidad de seguir con UPN, eso es algo que tendrá que decidir nuestro partido cuando proceda. Tampoco hagamos de esto un drama, vamos a seguir trabajando", ha añadido.

En el ámbito municipal, el alcalde ha indicado que "el trabajo del equipo de gobierno, de Navarra Suma, con Fernando Sesma, de Ciudadanos, y de Carmen Alba, del PP, es magnífico, somos un único equipo y esto va a seguir en lo que resta de legislatura".

Maya no ha aclarado si, dentro de la fórmula que sea, será él el candidato a repetir alcaldía. "Siempre he dicho que la decisión está por tomar y estamos todavía en agosto. Cuando fui en el 2011, se anunció en enero".

En cuanto a la postura del PP, Efe ha intentado contactar con los populares y han declinado hacer declaraciones.

Por parte de Ciudadanos, el concejal en Pamplona Fernando Sesma ha explicado que el funcionamiento de Navarra Suma en el Ayuntamiento también en el resto de Navarra "ha sido un éxito".

"Fue un éxito electoral para unir el centro derecha en Navarra y ha funcionado muy bien", ha dicho.

"Nosotros estamos en un proceso de refundación porque los últimos resultados electorales no han sido buenos. Para nosotros, la opinión es que para Navarra lo ideal sería que siguiera una coalición como la de Navarra Suma", ha apuntado.