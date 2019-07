Continúa el juicio al juez Salvador Alba con la grabación que lo incrimina

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido continuar el juicio contra el juez Salvador Alba por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, permitiendo que se utilice como prueba la grabación que supuestamente lo incrimina.

El magistrado que preside la vista, José Félix Mata, ha explicado sucintamente a las partes que el tribunal no ve motivos para declarar en este momento la nulidad de todo el procedimiento por vulneración de los derechos constitucionales del procesado.

No obstante, también ha precisado que la Sala no ha decidido aún si se vulneraron o no los derechos de Salvador Alba cuando un empresario lo grabó en su despacho como magistrado, sino que quiere valorar ese asunto desde el examen conjunto del resto de pruebas que se practiquen los próximos días, durante el curso del juicio.

La defensa de Salvador Alba sostiene que el caso es nulo, porque se inició, según su versión, con una grabación hecha a su cliente en su despacho oficial en la Audiencia de Las Palmas y de la que no se aportó desde el principio la versión original e íntegra, sino dos audios extractados, editados y "manipulados".

La Sala de lo Penal también se ha ratificado en su decisión de no llamar como testigos a una serie de personas que las acusaciones populares y particular pedían que fuesen citadas, como el exministro José Manuel Soria; la exsecretaria general de Podemos en Canarias y actual diputada en el Congreso, Meri Pita; o el exdirector del diario "El Mundo" David Jiménez.

El TSJC sí acepta, en cambio, que la defensa de Alba llame como nuevo testigo al empresario Héctor de Armas, exsocio en Seguridad Integral Canaria de Miguel Ángel Ramírez.

La defensa ha adelanto que lo llama a declarar porque su cliente ha recibido una carta de Héctor de Armas en la que este le relata su versión sobre cómo Ramírez preparó todo lo necesario para grabarle de forma disimulada en su reunión con el propósito, supuestamente, de obtener luego ventajas procesales.

Suspendido de sus funciones desde hace meses, Salvador Alba se enfrenta en este juicio a una solicitud de condena de diez años de cárcel, acusado de haber manipulado una causa penal iniciada por Victoria Rosell para perjudicar a esta, cuando ya era diputada de Podemos.

Salvador Alba ha comenzado su declaración minutos antes de las 13.00 horas, adelantando que solo va a responder a su defensa y al representante del Ministerio Fiscal, pero no a las acusaciones ejercidas por Victoria Rosell, Carlos Sosa y Podemos.