Continúa el desencuentro entre PSN y Geroa Bai para la formación de Gobierno en Navarra

Geroa Bai ha anunciado que, al igual que sucedió el 14 de junio, no acudirá a la reunión a tres (con PSN y Contigo Navarra) convocada para este miércoles en el Parlamento de Navarra para avanzar en las negociaciones para la formación del Gobierno Foral.

Así lo ha avanzado el parlamentario de Geroa Bai. Pablo Azcona, quien ha apuntado que no acudirán a una reunión a tres hasta que los socialistas aclaren con ellos el "papel institucional de cada uno" en el nuevo Gobierno.

El PSN, ha denunciado, "rompió su compromiso con Geroa Bai al anular una reunión prevista para un acuerdo que mantenga la representación institucional que hemos tenido hasta ahora" y por tanto "en sus manos está reconducir la situación en la que estamos".

La socialista Inma Jurío ha replicado a Azcona que para formar Gobierno "todas las fuerzas son necesarias" y por tanto hay que actuar "con lealtad y confianza en el otro".

"Es el propio Geroa Bai el que tendrá que explicar" por qué no acudirá a la reunión de mañana, ha declarado Jurío, quien ha señalado que en el PSN no entienden "la deriva que está llevando Geroa Bai de enconarse en reuniones previas bilaterales" cuando tienen todos "el mismo peso y la misma importancia para formar Gobierno".

Sobre la posibilidad de volver a hablar con EH Bildu, ha afirmado que el PSN ya ha elegido la fórmula de Gobierno y en la misma "no entra ni la derecha ni entra EH Bildu", por lo que "cada partido tendrá que tomar sus opciones" de cara a la investidura.

La portavoz de Contigo Zurekin, Begoña Alfaro, ha comentado al respecto que para este Gobierno hay tres socios y "no hay socios preferentes, todos al mismo nivel pero con distinta representatividad".

Ha resaltado que las elecciones generales no les condicionan "en absoluto", ya que "los navarros y navarras ya se pronunciaron el 28 de mayo y Madrid no tiene por qué marcarnos el paso". En Contigo Zurekin, ha dicho, no tienen "ni excesiva prisa" ni están "excesivamente relajados".

Por EH Bildu, Laura Aznal ha subrayado que, en las negociaciones, "vamos a seguir trabajando para que esas mayorías progresistas se vean reflejadas en el Gobierno de Navarra". Ha explicado que todavía no han iniciado el proceso para determinar cuál será el sentido de su voto en una posible investidura. "No tenemos ninguna decisión cerrada ni adoptada", ha apuntado.

Aznal ha destacado que EH Bildu es "la tercera fuerza política en el Parlamento de Navarra", por lo que "somos todavía más determinantes y más decisivas" y "habrá que hablar con EH Bildu de verdad de cara a la conformación del futuro Gobierno de Navarra".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que el Partido Socialista vuelve a "tirar del manual del año 2019", trasladado la idea de que "no tienen nada que ver con EH Bildu", pero hace cuatro años "María Chivite fue presidenta gracias a Bildu".

Sobre el argumento del PSN de que solo llegan a "acuerdos puntuales" con EH Bildu, ha declarado que eso "es mentira" porque "ha habido cuatro presupuestos aprobados por EH Bildu", que es "el que ha tenido las llaves de la gobernabilidad" en Navarra.

"No vamos a permitir que ni Pedro Sánchez ni María Chivite mientan descaradamente a los españoles y los navarros", ha indicado Esparza, quien ha pedido a los socialistas "que lo cuenten de verdad, que no se avergüencen" de decir que van a pactar con EH Bildu.