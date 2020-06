Conte declara ante los fiscales que investigan la gestión de la pandemia en Bérgamo

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha prestado declaración durante tres horas este viernes ante la fiscal que investiga la gestión de la pandemia en la provincia de Bérgamo (norte) y más en concreto por qué no se declaró como 'zona roja' los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, muy castigados por el coronavirus.

El jefe del Ejecutivo ha declarado ante la fiscal Maria Cristina Rota en su calidad de "persona informada de los hechos" en el palacio Chigi y se espera que próximamente haga lo propio el ministro de Salud, Roberto Speranza.

Antes de Conte, ha prestado declaración durante dos horas la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y también lo ha hecho el presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Silvio Brusaferro, según informa la agencia AdnKronos.

La Fiscalía de Bérgamo trata de aclarar la cadena de decisiones que se adoptaron y que llevaron a no declarar como 'zona roja' Alzano y Nembro a finales de febrero y posteriormente a imponer el cierre de toda Lombardía, donde se encuentra la provincia, el 7 de marzo ante la rápida propagación del coronavirus.

Los fiscales ya habían hablado con el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, así como con su asesor en esta crisis, Giulio Gallera. Durante sus declaraciones, Fontana y Gallera defendieron que la decisión fue del Gobierno central, algo en lo que coincidió la fiscal Rota, quien dijo que instaurar una zona roja era competencia de Roma.

"No estoy para nada preocupado", había dicho previamente Conte, prometiendo que trasladaría a los fiscales "los hechos" en su conocimiento "de forma totalmente serena". "Cada vez que he tomado una decisión ha sido difícil, con tantas personas que han muerto y han sufrido, pero estoy tranquilo, he actuado con consciencia" y con el apoyo de los ministros y los expertos, ha insistido.

"Todas las indagaciones e investigaciones son bienvenidas", ha afirmado en cuanto a la posibilidad de una investigación parlamentaria por de la COVID-19. "Los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer y nosotros tenemos la responsabilidad de responder", ha añadido, incidiendo en que en todo caso es el Parlamento el que tiene que decidir abrirla.

Italia fue durante algunas semanas el país más castigado por la pandemia, por delante de China, donde se originó. En la actualidad, con más de 236.000 contagiados se sitúa como el séptimo país con más casos, mientras que los más de 34.000 muertos le sitúan en cuarta posición en este ámbito.