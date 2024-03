Contas reprocha al sistema universitario su "bajo nivel de cumplimiento" del envío de información sobre contratos

Recomienda a la Xunta que promueva convenios con otras entidades autonómicas para que empleen su Rexistro de Contratos do Sector Público

El Consello de Contas ha publicado este miércoles un informe en el que reprocha al sistema universitario gallego su "bajo nivel de cumplimiento" con su obligación de remitirle información sobre contratos formalizados entre 2021 y 2022. De hecho, destaca que la Universidade de Vigo (UVigo) no lo ha hecho en ninguno de estos dos años.

Así se desprende de un documento que analiza cómo comunican su información contractual un total de 89 órganos autonómicos. De todos ellos, Contas considera que 53 --casi el 60%-- cumplieron "correctamente" con esta obligación, mientras que otras 36 --en torno al 40%-- no lo hicieron (27) o lo hicieron de forma insuficiente (12).

De acuerdo con el documento del Consello de Contas, el análisis incluyó a "todo el sector público autonómico que está obligado" a inscribir en el Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico de Galicia (RCSPAG) la información básica de sus contratos y a otras entidades que no están obligadas a emplear el RCSPAG, como las universidades, entre otras.

En concreto, con carácter general, deben comunicar los contratos cuyo precio de adjudicación exceda de 600.000 euros si son de obras, concesiones de obras, concesiones de servicio y acuerdos marco; 450.000 euros si son de suministros; y de 150.000 si son de servicios y contratos administrativos especiales.

El envío debe ser telemático y el Consello de Contas, según su propio reglamento, admite que se haga a través del RCSPAG, porque este sistema ya le reenvía su base de datos al finalizar cada trimestre. Por eso mismo, la Xunta y los organismos autónomos, entes y agencias que depende de ella, por ejemplo el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape); así como las empresas públicas Portos de Galicia y Augas de Galicia, sí cumplieron con el envío de contratos entre 2021 y 2022.

SISTEMA UNIVERSITARIO

Sin embargo, hay determinadas entidades del sector público autonómico que, según figura en este informe, no remitieron la información contractual o lo hicieron de forma deficiente. En cuanto al sistema universitario, Contas dedica un párrafo de sus conclusiones a apuntar el "bajo nivel de cumplimiento" de sus entidades.

De las 17 que conforman el listado, la gran mayoría (12) no informaron y otra --la Fundación Rof Codina-- lo hizo de manera incompleta. Asimismo, cabe mencionar que la UVigo no remitió en plazo ningún contrato en los ejercicios 2021-2022. Aunque sí lo hizo posteriormente, después de que se lo requiriese, pero Contas no considera cumplida esta obligación si no se hizo a tiempo.

Comprobada esta falta de información, Contas envió un requerimiento a las 12 entidades incumplidoras para solicitarles la información. De todas ellas, hubo cinco que remitieron posteriormente la relación de contratos: la UVigo, su fundación, el Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións de Xestión Universitaria (Cixug), la Fundacion Universidade de Santiago de Compostela, Cidade Universitaria SA (Vigo) y Cidade Tecnolóxica de Vigo SA.

Hubo otras cuatro entidades que respondieron con una certificación negativa, es decir, confirmaron que entre 2021 y 2022 no formalizaron contratos que tuviesen que remitir a Contas. Fueron el Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), la Fundación de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal, la Fundación Dieta Atlántica y la Sociedade Xestora de Intereses USC SL (Unixest).

Las únicas dos que rechazaron la notificación enviada por Contas fueron Cursos Internacionais Universidade Santiago de Compostela SA y la Sociedade Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras SL (Uninova), también de Santiago.

Fuera del sistema académico, también están entre los incumplidores las siguientes sociedades públicas: la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug), el Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), el Consorcio para explotación de la red de abastecimiento de agua en Cervo y Burela, y el Consorcio Local Os Peares.

Tampoco enviaron esta información la Sociedade de Capital-Risco Sodiga Galicia; Xenética Fontao SA; la Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco (Xesgalicia); la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense; la Fundación Camilo José Cela; la Fundación Galega de Medicina Xenómica; la Fundación para a Tutela de Persoas Adultas; la Fundación Semana Verde de Galicia; ni el Instituto Feiral da Coruña.

RECOMENDACIÓN A FACENDA

Ante estos incumplimientos, el informe del principal órgano fiscalizador del sector público gallego hace una serie de recomendaciones a la Consellería de Facenda e Administración Pública para que, en el ejercicio de sus "funciones de coordinación" en materia de contratación, requiera a todas las entidades a que empleen el Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico.

Así, insta a la Xunta a promover la firma de convenios con las universidades, los entes dependientes de estas, con el Parlamento y con la Valedora do Pobo, para que puedan emplear este registro.

De hecho, la UVigo y la USC, durante el transcurso del trabajo de Contas, manifestaron su intención de incorporar su información al Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico.

PARLAMENTO Y VALEDORA

Así a todo, también llama la atención que figuran en el informe, entre las 27 entidades que no remitieron la información al órgano fiscalizador, tanto el Parlamento de Galicia como la Valedora do Pobo.

Sin embargo, fuentes de estas dos instituciones consultadas por Europa Press coinciden en señalar que, igual que otros órganos constitucionales y estatutarios, no están sometidas al control del Consello de Contas, de acuerdo con la propia ley que lo regula.

En cualquier caso, tanto el Parlamento como la Valedora destacan que cumplen con la normativa de transparencia porque la información sobre sus contratos sí figura en sus respectivas webs de perfil de contratante, aunque no fuese reenviada específicamente a Contas ni al RCSPAG.