La contaminación fecal sigue impidiendo el marisqueo en la Ría de Villaviciosa, casi doce años después del cierre

Los niveles de contaminación por la bacteria Escherichia coli (E. coli) en la Ría de Villaviciosa hacen que las autoridades mantengan el cierre a la actividad del marisqueo. En el mes de noviembre se cumplirán doce años desde que el Gobierno asturiano decretó la prohibición de la actividad extractiva en la zona.

A pesar del tiempo transcurrido, tampoco se tiene certezas acerca de las causas de esa contaminación, según reconocieron expertos biólogos en una reunión celebrada hace una semana en el Teatro Riera de Villaviciosa ante unas 230 personas, iniciativa de un grupo social con el nombre Estuario 2023 y que persigue proteger la Ría.

"Aún no sabemos cuál es la razón principal de la contaminación de la Ría, ya va siendo hora de que alguien se implique y haga un estudio serio para ver de verdad qué es lo que está pasando", dijo uno de los expertos que intervinieron, el patólogo veterinario Andrés Calvo.

Sí se especuló sobre posibles causas en el encuentro, que pasarían por la descarga de los aliviaderos, salida de aguas fecales de la margen izquierda, la rotura de diques o la llegada de agua dulce contaminada de actividades agrícolas.

Según han informado a Europa Press asistentes a la reunión, con posterioridad intervino el biólogo del Centro de Experimentación Pesquera de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias Alfonso González Canellada.

Explicó que desde el cierre de la Ría, la Administración hace controles constantes y que incluso se han puesto en marcha iniciativas para ver si se pueden cultivar bivalvos con un nivel de contaminación fecal que no exceda los límites. No se ha conseguido.

"No hemos visto una tendencia clara durante años para buscar un periodo de apertura", ha comentado. A pesar de que a veces se detectan "meses buenos", cuando llega el verano los controles detectan resultados por encima de la "línea roja" admisible. González Canellada garantizó ante los presentes que seguirán haciendo los controles necesarios.

Según información el Gobierno central, Escherichia coli (E. coli) es una bacteria Gram negativa, anaerobia facultativa, móvil, que crece a temperaturas de 20 a 40 C y pH de 6 a 8. Forma parte de la microbiota habitual del intestino de personas y animales y se elimina a través de las heces. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar graves enfermedades de transmisión alimentaria.

En el encuentro con los expertos se produjo al final un turno de preguntas de los asistentes. Un hombre tomó la palabra y dijo que era asiduo de la zona y preguntó a los allí presentes sobre las condiciones del agua para el baño de las personas.

"A nivel fecal, de E.Coli, yo personalmente no me bañaría en la Ría, me bañaría en la playa de Rodiles", contestó Andrés Calvo. El impulsor del encuentro, el naturalista y ornitólogo Ignacio Alonso Iñarra, tomó la palabra para matizar que la Ría tiene zonas de baño "perfectamente definidas" que no superan los límites que establece la norma. "Los niveles de contaminación de la Ría, en relación con el baño, solo de forma muy puntual y muy localizada están por encima de las normas", explicó.

CRÍTICAS AL DIRECTOR DE LA RESERVA

La Ría de Villaviciosa fue declarada en 1995 Reserva Natural Parcial, de tal forma que es una zona especialmente protegida. Ignacio Alfonso Iñarra se mostró muy crítico por el "abandono" que sufre la Ría por parte de las diferentes administraciones implicadas, desde las que dependen del Gobierno central a las que son de competencia regional.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También cargó contra el director de la Reserva de la Ría de Villaviciosa, Eloy Niño, por no haber acudido a la reunión del Teatro Riera a pesar de haber sido invitado por los organizadores y ante la preocupación que existe respecto a la situación del estuario.

En el encuentro no se habló solamente de la contaminación fecal y también se abordaron otras cuestiones, como la situación de la fauna silvestre o la inundación de los porreos.

El nuevo grupo social se está organizando y recoge estos días firmas en Villaviciosa, con el objetivo de proteger el estuario. Pedirán al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la Delegada del Gobierno, Delia Losa, que actúen.