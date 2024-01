Contador promocionará Canarias como destino perfecto para el entrenamiento de deportistas profesionales

El ciclista español Alberto Contador ha sido una de las personas elegidas por Turismo de Canarias para promocionar el archipiélago como el destino perfecto para el entrenamiento de deportistas profesionales, semiprofesionales y equipos durante la emisión de los Juegos Olímpicos de París 2024, que ofrecerán las plataformas de Eurosport en exclusiva en más de 50 países.

La campaña 'Canary Islands. One goal, one destination. All year-round', con la que se prevé lograr casi 59 millones de impactos, esstará protagonizada por el ciclista español Alberto Contador, siete veces ganador de Grandes Vueltas; la húngara Katinka Hosszu, tricampeona olímpica de natación y plusmarquista mundial; y el atleta británico Iwan Thomas, campeón del mundo con el Team GB y medallista olímpico, según ha informado la Consejería regional de Turismo en nota de prensa.

Estos deportistas de élite compartirán su experiencia, conocimientos y análisis durante la cobertura que realizará Eurosport de los Juegos Olímpicos de París 2024. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, señaló que se trata de "tres leyendas del deporte que acompañarán a los espectadores en un emocionante viaje que combinará los impresionantes paisajes de las Islas Canarias con sus desafiantes terrenos, las mejores instalaciones y las rutinas de entrenamiento de atletas de talla mundial".

Además, añadió, que expondrán las ventajas del archipiélago "como lugar ideal de entrenamiento".

Por su parte, Alberto Contador ha resaltado la "idoneidad de las islas para los entrenamientos de ciclismo", considerando que "es el mejor escenario que hay, me atrevería decir a nivel mundial, para preparar grandes objetivos". Aseguró que las islas Canarias "reúnen una serie de condiciones que son importantísimas para la preparación".

Contador ha mantenido un encuentro informal con la consejera y el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, en el stand de Islas Canarias durante la feria de Fitur.

Para el gerente de Turismo de Islas Canarias esta campaña le dice al mundo que el archipiélago "lo tiene todo para que los atletas rindan mejor", asegurando que se tienen "instalaciones de primera clase, opciones de entrenamiento a gran altitud en condiciones climáticas agradables durante todo el año y una combinación de factores ambientales que estimulan la recuperación en tiempo récord".

Así la campaña que estará producida en francés, inglés, alemán, italiano y español, se estrenará en abril de 2024 en las plataformas lineales y digitales de Eurosport de más de 50 países y contará con una inversión de 1,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation EU.

Se trata de una acción multicanal que será emitida en todo el ecosistema digital de la plataforma deportiva, además de en sus canales de televisión, y como parte de la campaña, Eurosport y Turismo de Canarias producirán una pieza audiovisual de un minuto, así como tres piezas de 30 segundos centradas en las ocho islas, cada una de ellas, protagonizada por un icono y una disciplina deportiva.

En este sentido, el responsable de International Ad Sales y Brand Partnerships para el Reino Unido e Irlanda en WBD Sports, Mike Rich, ha explicado que "a través de su inigualable lista de canales, Eurosport ofrece una plataforma a Turismo de Canarias que dará visibilidad a este paraíso para el entrenamiento deportivo profesional a través de un gran equipo de expertos en deportes".

Para Rich está en una posición "única para ofrecer a las marcas una visibilidad sin precedentes en toda Europa, aprovechando" su alcance y experiencia "inigualables" para conectar con los aficionados al deporte y los atletas por igual".

Con esta acción, Turismo de Canarias prevé lograr casi 59 millones de impactos: 22 millones con los spots que se emitirán antes de los Juegos Olímpicos, 27 con los que se difundirán durante su celebración y 9,75 millones con los vídeos digitales.