Consumo inspeccionará alrededor de 250 talleres de reparación de vehículos en Andalucía

Los talleres de reparación de vehículos de Andalucía son objeto de actuaciones inspectoras en este ejercicio 2023. En la campaña de inspección, la Dirección General de Consumo prevé el control de al menos 250 talleres, por parte de los Servicios Provinciales de Consumo.

Según una nota de prensa, la campaña de inspección arrancó en mayo y se extenderá hasta diciembre. Las actuaciones se centrarán en comprobar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de defensa de los consumidores y usuarios, y además se controlará que se cumplen las obligaciones relativas a las hojas de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía, la información mínima en la documentación y publicidad, la información mínima en el presupuesto y resguardo de depósito, facturas y justificantes de pago, y los diferentes equipamientos que pueda tener el establecimiento y que necesiten de verificación periódica de control metrológico.

Desde Consumo, se recuerda que en la campaña de talleres realizada en 2022 se realizaron por los Servicios Provinciales de Consumo 344 actuaciones inspectoras en 188 establecimientos, y se saldó con 46 expedientes de inspección con irregularidades (el 25,4% del total).

El grueso de los incumplimientos de los talleres se refiere a que: el establecimiento no exhibe los precios completos aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos; no expide el documento "presupuesto" con una validez mínima de doce días hábiles y con los requisitos establecidos en la normativa; para los vehículos que están depositados en el taller no se ha cumplimentado el documento de resguardo de depósito; no se incluye en dicho resguardo un recuadro con la opción de renuncia al documento, y a que cuando la reparación conlleva sustitución de piezas, se recargan cantidades sobre el precio de venta al público de las mismas.

CONSUMO RESPONDE

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900215080, de la página www.consumoresponde.es, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de consumidores y usuarios.