Consumo detecta irregularidades de etiquetado y seguridad en uno de cada cuatro juguetes vendidos en Andalucía

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía desarrolla hasta final de año la campaña de inspección para controlar que los juguetes puestos a la venta estén debidamente etiquetados y cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa aplicable (UNE-EN 71; Seguridad de los juguetes). Consumo detecta irregularidades de etiqueta y seguridad en uno de cada cuatro juguetes vendidos en Andalucía

Se trata de una campaña de ámbito autonómico que arrancó en el mes de mayo y en la que participan todos los Servicios de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo. En la misma, está previsto el control de, al menos, 430 productos, así como la toma de muestras de 65 productos para su análisis en el laboratorio con la finalidad de comprobar que los artículos que se comercializan son seguros, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

En el caso de detectarse algún producto inseguro, éste se incluye en la Red de Alerta de Productos de Consumo para proceder a su retirada del mercado. En este sentido, las personas consumidoras y usuarias también desempeñan un papel fundamental a la hora de denunciar algún producto que pudiera ser inseguro o peligroso (por ejemplo, por riesgo de asfixia, de electrocución, de daño ocular o auditivo, de quemadura y de cortes).

En tal caso, debe presentarse una denuncia dirigida al Servicio de Consumo Provincial (Delegación Territorial de Salud y Consumo) detallando la información del producto --denominación, marca, lote, referencia, empresa responsable--; el lugar donde se adquirió el mismo; describir los hechos y aportar pruebas (como fotografías o vídeos) que puedan servir para demostrar lo denunciado.

Desde la Administración, se revisa la documentación y se analiza el producto. En caso de confirmarse la inseguridad del producto, la Dirección General de Consumo lo notifica a la Red de Alerta de Productos de Consumo. En el apartado específico dedicado a esta campaña en la web se pueden encontrar los distintos tipos de juguetes que serán objeto de control.

La campaña de inspección del etiquetado y la seguridad de los juguetes desarrollada en 2022 se saldó con 426 actuaciones, el levantamiento de 101 actas positivas --se detectó algún incumplimiento--, lo que supone un 23,7% del total. En cuanto a la toma de muestras, de las 66 tomadas, 26 resultaron positivas debido a incumplimientos de etiquetado o de seguridad, lo que supone un 39% del total.

El mayor porcentaje de incumplimientos se produjo porque no figuraba en el juguete, envase o en documento que acompañe al mismo, la dirección del fabricante; en juguetes no destinados a niños y niñas menores de 36 meses, el producto no llevaba el símbolo gráfico de limitación de la edad o la advertencia "no conviene para niños menores de 36 meses" o "no conviene para niños menores de tres años"; el diseño del símbolo gráfico de limitación de la edad no se ajustaba a las características de la norma y las advertencias no están indicadas de manera claramente visible y legible, fácilmente comprensible y precisa en el juguete, en etiqueta pegada o en el embalaje.