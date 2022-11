Consumo aconseja para el Black Friday guardar el recibo para posibles reclamaciones y comparar calidad y precios

El próximo viernes, 25 de noviembre, se celebra el Black Friday, unas rebajas con las que se pretende incentivar las compras antes de las fechas navideñas. La Dirección General de Consumo y Artesanía ha lanzado una serie de consejos para evitar fraudes, compras compulsivas y engaños, entre los que se encuentran comparar calidad y precios, y conservar el ticket para posibles devoluciones o reclamaciones.

Aunque ya existen establecimientos que están ofreciendo sus productos, al amparo del Black Friday durante un periodo de tiempo superior, las verdaderas ofertas serán el próximo viernes.

La directora general de Consumo y Artesanía, Sonia Moreno, aconsejó "prudencia y hacer un seguimiento de las compras y el dinero gastado". Además, indicó que hay que tener en cuenta "el medio ambiente y los principios de la economía circular: reutilizar, reducir y reciclar".

Entre los consejos de la Dirección General de Consumo se encuentra comprar lo que realmente se necesita y no hacerlo de forma compulsiva; comparar calidad y precios, tanto en establecimientos físicos como en comercios por Internet; diferenciar cuando se trata de una oferta real y no un precio original que se ha subido para que el descuento sea más llamativo; y conservar siempre el ticket o factura para poder reclamar en caso de ser necesario.

En la etiqueta de los productos debe aparecer el precio originario y el porcentaje o precio rebajado, ya que se rebaja el precio, no la calidad. En la mayoría de los casos, se aplican descuentos concretos y ofertas puntuales, pero no llegan a ser unas rebajas generalizadas.

Las garantías son siempre las mismas, con independencia del momento en que se realicen las compras y el medio utilizado. Los consumidores deben asegurarse de si se admiten devoluciones del producto, e informarse sobre la política de pagos, cambios y devoluciones.

Ningún comercio puede alterar su política durante el Black Friday sin previo aviso al consumidor. Si el comercio pone condiciones especiales durante las rebajas como no aceptar pago con tarjeta o cambia su política de devoluciones, debe anunciarlo de forma clara y visible.

En caso de compras por Internet, se dispone de 14 días para rescindir el contrato sin ningún tipo de contraprestación ni explicaciones. Es aconsejable evitar adquirir productos en páginas poco seguras, y no hacer transferencias bancarias si el vendedor no es fiable. No introducir datos bancarios conectados a una wifi pública, para evitar el robo de datos.

Los comercios deben contar con un sistema de reclamaciones. En caso de conflicto se puede acudir a la oficina de Consumo (calle Francisco Rabal, 8, de Murcia), a una Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), a cualquier asociación de consumidores, al teléfono 968357190, al correo electrónico consumomurcia@carm.es o a la página www.murciaconsumo.es y https://consumo.carm.es.