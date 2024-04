La consultora empresarial Pilar Jericó destaca la capacidad de las peronas para adaptarse al cambio constante

La empresaria, escritora y consultora Pilar Jericó, especialista en motivación y liderazgo empresarial, ha clausurado el Congreso Empresa y Finanzas de Caja Rural de Segovia con la ponencia 'Surfear el cambio', donde ha advertido sobre la necesidad de estar preparados y mentalizados para trabajar y desarrollar los proyectos empresariales y vitales en un ambiente de cambio constante.

Jericó ha hablado de la mentalidad del cambio y cómo sacar partido a la capacidad de todas las personas para adaptarse a los cambios. Para la consultora, el ser humano "tiene capacidad de cambio de forma innata; nacemos con ella; si no, no hubiéramos llegado hasta aquí como especie".

Para Pilar Jericó, hay que "despertar la motivación, la capacidad de avanzar, que es innata. Hay que quitar los miedos, saber decir 'NO' a ciertas cosas y mantener energía para moverse en el contexto donde todo esto sea posible".

La charla ha sido muy práctica y Jericó ha ofrecido al público -- que ha llenado la Sala Julio Michel-- numerosos ejemplos de cómo llevar a la práctica sus mensajes de adaptación al cambio.

"Estamos en una época tranquila, para lo que va a venir en los próximos años. Por eso es tan importante la mentalidad de cambio, porque es lo único que sabemos seguro: que todo va a cambiar", ha explicado la economista.

Dentro de su guía práctica, Pilar Jericó ha marcado unas claves para moverse en un ambiente cambiante: tener claro que la capacidad de adaptarse al cambio está en las personas y los equipos; marcar propósitos, saber para qué actuamos; y desarrollar el liderazgo que, en palabras de Jericó "no depende de sólo unos pocos: todos tenemos la capacidad de ser líderes que, en el fondo, en no caer en la queja, sino liderar nuestra vida, decidir".

Cada caída y cada paso posterior para levantarse, las decisiones que se van tomando en la vida, la inspiración de personas que son referentes y despiertan el espíritu de cada uno: todas estas estrategias son parte del aprendizaje para ser líderes que ha señalado en su charla Pilar Jericó.

Este liderazgo es particularmente importante, según Pilar Jericó, para los autónomos. "Un autónomo es un líder: si no, no se metería en el lío que implica ser autónomo. Un autónomo tiene que reinventarse todos los días: eso es liderazgo. Y no esperar que otros te digan lo que tienes que hacer".

El décimo cuarto Congreso Empresa y Fianza de Caja Rural de Segovia fue inaugurado en marzo por Manuel Pimentel, con una charla centrada en los problemas del sector del campo, y con las intervenciones posteriores de los economistas Juan Ramón Rallo y José Carlos Díez, para finalizar con esta última ponencia de Pilar Jericó.