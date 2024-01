El Consulado de EE.UU. y Foment del Treball crean un programa para mujeres emprendedoras en salud

Incluye una misión comercial a Boston para crear sinergias

El Consulado General de Estados Unidos en Barcelona y Foment del Treball han creado el programa de becas para mujeres emprendedoras en los sectores de la salud y la biotecnología 'Jump startup for women in deeptech. Biotech and healthtech'.

Lo han presentado en rueda de prensa este viernes la cónsul general de EE.UU. en Barcelona, Katie Stana; el secretario general de la patronal, David Tornos, y la directora de innovación de la organización, Maria Mora.

Tornos ha explicado que el programa es "un nuevo paso en el apoyo al emprendimiento y la colaboración" y que abre la posibilidad de hacer programas para sectores específicos.

Ha añadido que el peso de las ciencias de la salud en el ecosistema emprendedor de Barcelona mostró la necesidad de crear este proyecto.

Stana, por su parte, ha destacado que Catalunya "se ha posicionado como la región del sur de Europa" con más 'startups' en las tecnologías médicas y biotecnología.

Ha señalado que la experiencia del programa Academy for Women Entrepreneurs (AWE) --que impulsan ambas instituciones-- les ha "llevado a apostar por esta iniciativa".

MISIÓN A BOSTON

Mora ha explicado que el programa incluye una misión empresarial a Boston (Estados Unidos) que se realizará en septiembre y que debe servir para crear conexiones y sinergias con actores clave en los sectores del emprendimiento y la salud, así como el apoyo al emprendimiento femenino.

Tornos ha señalado que el programa debe servir para establecer "nuevas sinergias y colaboraciones transatlánticas" entre ambos 'hubs' de emprendimiento en el sector salud.

Mora ha añadido que las participantes recibirán clases magistrales durante tres meses centradas en el conocimiento legal de las relaciones con otros actores del ecosistema, la protección de la propiedad intelectual o la captación de inversiones.

También realizarán un 'demo day' en julio para presentar sus proyectos y visitarán espacios como el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y Biocat.

Ha destacado que, para escoger a las 20 participantes, el jurado valorará la contribución de la 'startup' en la salud; la originalidad y creatividad de la propuesta; los contactos con terceros; el número de clientes activos o futuros, y el histórico de financiación.