Constituida la mesa de negociación para el nuevo convenio del metal de Cantabria

La Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria ha celebrado que "por fin" se ha constituido la mesa de negociación para comenzar las conversaciones para el nuevo convenio colectivo del sector del metal en Cantabria donde, además de patronal y CCOO, también están representados UGT y USO.

En un comunicado, la federación ha recordado que se trata del convenio regional que afecta a mayor número de trabajadores en la Comunidad Autónoma, más de 20.000, y que está caducado desde el 31 de diciembre de 2020.

Por ello, han celebrado que en la jornada de este miércoles se vaya a presentar la plataforma reivindicativa donde CCOO dará a conocer, junto a UGT, sus propuestas.

El sindicato espera que de este primer encuentro entre organizaciones sindicales y patronal salga un calendario de reuniones para agilizar el proceso de negociación. De hecho, CCOO de Industria está diseñando una agenda de reuniones con los delegados del sector para convocarles de forma ordenada y, entre todos, establecer las prioridades que debe contener el nuevo documento.

Para el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria, César Conde, "es fundamental tener cuanto antes un convenio que rija la actividad del sector del metal en la región y que garantice unas condiciones laborales dignas y unos salarios decentes para los trabajadores de un sector que siempre ha sido la locomotora, el abanderado del empleo estable y de calidad".

En este sentido, ha subrayado que "no podemos permitir que la negociación se dilate en el tiempo porque ya llevamos un año de retraso. No queremos que la pandemia sea la excusa para retrasar la firma del convenio porque los y las trabajadoras no se lo merecen", ha dicho.

CCOO de Industria ha afirmado que espera "no tener que llegar a la convocatoria de huelga" del sector, tal y como ya ocurrió en 2018, cuando se negoció el convenio ahora caducado, y que la patronal "se siente a la mesa con verdadera voluntad negociadora y consecuente con la realidad laboral de las personas trabajadoras, que merecen tener una buena calidad de vida y unas condiciones laborales acordes a los nuevos tiempos", ha subrayado Conde.