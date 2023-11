Constituida la Diputación Permanente del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar en su Mesa

La Diputación Permanente del Congreso ha quedado constituida este martes para la decimoquinta legislatura, tras una primera reunión en la que sus 69 diputados han votado en urna a los miembros de su Mesa, que tendrá dos integrantes del PP, dos del PSOE y uno de Sumar.

La Diputación Permanente es el órgano que da continuidad a la actividad parlamentaria cuando las Cortes quedan disueltas y para esta legislatura cuenta con 69 miembros, según decidió la Mesa del Congreso hace varias semanas, con proporcionalidad respecto de los 350 escaños.

En la Diputación Permanente cuenta el PP con 27 diputados, el PSOE con 24 más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Vox con 6, Sumar con otros 6, y ERC, Junts, Bildu, PNV y el Grupo Mixto (BNG, CC y UPN) con uno cada uno.

Armengol ha abierto la sesión de constitución de la Diputación Permanente con un recuerdo para el exministro y expresidente canario Jerónimo Saavedra, recién fallecido, y ha informado de que había una propuesta para que la Mesa fuera elegida por asentimiento.

Según esa propuesta, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis sería vicepresidente primero y José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, sería vicepresidente segundo, mientras que la secretaria primera sería Esther Gil de Reboleño, diputada de Sumar, y la secretaría segunda recaería en Marta González Vázquez, del PP.

Dado que ha habido una solicitud para votar uno a uno y en secreto, los miembros de la Diputación Permanente -algunos sin asistir, por representación de otros- han tenido que votar en dos urnas, una para las vicepresidencias y otra para las secretarías.

El resultado, no obstante, no ha variado de la propuesta inicial, por lo que han resultado elegidos De Celis y Bermúdez como vicepresidentes y Reboleño y González como secretarias.

En las votaciones paralelas De Celis y Reboleño han obtenido 34 votos, por 27 de Bermúdez y de González, con 6 votos en ambos casos para Ignacio Gil Lázaro, de Vox, y un voto nulo en las dos urnas.

Las votaciones, además, han tenido que repetirse, dado que ambas urnas contaban con sendas papeletas de más en un primer recuento.

Constituida también la Comisión del Reglamento

Este martes ha quedado asimismo constituida la Comisión del Reglamento, la única de las comisiones permanentes no legislativas que aún no había sido constituida, en cuyo caso la conformación de su Mesa no ha requerido de votaciones por estar fijada su composición por los mismos componentes del órgano de gobierno del Congreso (4 miembros del PP, 3 del PSOE y 2 de Sumar).

Las otras dos comisiones permanentes no legislativas, la de Peticiones y la del Estatuto de los Diputados, ya estaban constituidas esta legislatura, y en ambos casos con presidentes del PP, Carlos Aragonés y Manuel Cobo, respectivamente.

En esta legislatura estas comisiones tienen 37 diputados cada una.