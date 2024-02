El Consorcio de Toledo abre la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios no residenciales

La convocatoria de ayudas del Consorcio de la Ciudad de Toledo para la rehabilitación de edificios no residenciales está ya abierta, una vez publicado el documento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de febrero de 2024.

La línea de subvenciones destinada a la rehabilitación de edificios no residenciales contará con una partida presupuestaria de 100.000 euros y se destina a aquellos inmuebles que no entran en otras convocatorias, por ejemplo, oficinas, centros educativos u otros edificios que no estén destinados principalmente a vivienda.

Los interesados en pedir esta ayuda ya pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 19 de abril de 2024, incluido, según ha informado el Consorcio de Toledo en nota de prensa.

También se pueden solicitar las ayudas ordinarias del Consorcio para la rehabilitación de viviendas para residentes, que este año cuenta con una partida presupuestaria de 900.000 euros y cuyo plazo está habilitado hasta el próximo 15 de abril.