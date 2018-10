El Consistorio de Alcalá defiende su "solución" a la productividad y avisa que los laborales la piden "fija"

Ante la protesta celebrada en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por empleados municipales disconformes con la solución adoptada para adaptar las productividades y trienios y esquivar el posicionamiento contrario de la Intervención, el Gobierno local de la socialista Ana Isabel Jiménez ha defendido que está dispuesto a firmar con el personal laboral un acuerdo igual al suscrito con los funcionarios, para que el primero de estos colectivos cobre la productividad "con normalidad y dentro de la legalidad".

Mientras CCOO expone que la solución adoptada para eludir las cortapisas de la Intervención "somete a puntuación y a valoraciones subjetivas una parte importante de la retribuciones", avisando de ·recortes" en las mismas, el Ayuntamiento ha defendido que la solución aprobada por el pleno para los funcionarios consiste en la aplicación de un sistema de desempeño que "permite retribuir el rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el trabajador realiza su trabajo, como indica la normativa vigente".

Al respecto, el Gobierno local avisa de que "el colectivo de laborales no considera como buena la solución propuesta y quiere cobrar la productividad de manera fija, lo cual no es ajustado a normativa, como se refleja en los informes de secretario e interventor". "No se puede admitir soluciones que se sitúen fuera de la legalidad", avisa el Gobierno local socialista, exponiendo que el miércoles se celebrará una nueva reunión en torno al asunto.