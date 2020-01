Cs considera que hablar de candidatura unitaria es "avanzar pantallas"

La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha señalado este jueves que hablar de una candidatura unitaria de formaciones constitucionalistas de cara al adelanto electoral en Cataluña es "avanzar muchísimas pantallas" porque todavía no se ha llegado a ese "escenario".

"Es avanzar muchísimas pantallas, no estamos en este escenario electoral", ha asegurado Roldán en declaraciones a la prensa en Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció ayer que convocaría elecciones autonómicas una vez se hayan aprobado los presupuestos catalanes al dar por "agotada" la presente legislatura.

A pesar de que desde Cs consideran que es demasiado pronto para hablar de una lista conjunta, Roldán ha definido a la formación naranja como "la casa grande del constitucionalismo" y ha indicado que siempre están buscando "aunar fuerzas" con los partidos que defienden sus mismos valores.

Cs ya inició una ronda de contactos con el PSC y el PP el pasado mes de noviembre para explorar una colaboración parlamentaria en asuntos en los que los tres partidos puedan coincidir.

Sobre aquellos encuentros, Roldán ha explicado que con el PPC compartían "casi todos los puntos" que Cs considera prioritarios, pero ha indicado que ahora tienen que hablar principalmente con el PSC, y ha anunciado que esperan volver a reunirse próximamente.

"Parece que le gustan más otro tipo de socios y están pensando más en un posible tripartito con ERC y los comunes que no hablar con los constitucionalistas", ha agregado sobre los socialistas catalanes.

Con todo, Roldán cree que todavía no se ha llegado al escenario electoral porque "Torra ya no es el presidente de los catalanes" y, por tanto, "no tiene la facultad de convocar elecciones".