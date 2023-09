El PP considera que la crítica del PSIB de no incluirles en la delegación que viaja a Riad es "hipócrita e infantil"

El PP ha calificado este viernes de "hipócrita e infantil" la crítica del PSIB al equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca por no incluirles en la delegación menorquina que viaja a Riad para participar en el 45 Comité de Patrimonio Mundial.

El portavoz del PP en el Consell Insular, Joan Pons Torres, ha considerado que esta crítica se debe a que el PSOE "no ha aceptado todavía los resultados electorales del pasado mes de mayo".

"Parece que no entienden cómo funciona el protocolo y no han aceptado todavía que ya no están en el equipo de gobierno. Las personas que viajamos a Riad lo hacemos como representantes de todos los menorquines, en un papel únicamente institucional, no de partido. Se olvidan de que fuimos elegidos democráticamente para ejercer esa función", ha manifestado.

Pons ha recalcado que se ha designado una pequeña delegación para minimizar los costes económicos que conlleva el viaje. Además, se ha mostrado sorprendido por esta crítica de los socialistas y ha recordado que "cuando ellos gobernaban, junto a Més per Menorca, viajaron a Cracovia en 2017 para presentar el expediente de Menorca Talayótica y no invitaron tampoco a nadie de la oposición, como es entendible".

El PP ha recordado también las "innumerables descortesías" por parte del Govern o de la administración insular acudiendo a actos en los diferentes municipios sin invitar a los alcaldes, por ser otro partido político.

"Creemos que es una crítica sin ningún tipo de fundamento, hipócrita e infantil. Una vez más, vemos a una oposición que critica por criticar", ha afirmado Joan Pons, que ha destacado que "la más que posible inscripción de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial es una gran noticia y es en lo único que se deberían centrar, no en crispar". "Es triste que lo quieran enturbiar", ha concluido.