Cs considera "imprescindible" que España mantenga el presupuesto de la PAC y los fondos estructurales

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Jordi Cañas ha considerado este miércoles "imprescindible" que España mantenga el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y no se renuncia a los fondos estructurales, que han sido "claves" en la mejora del país. "Si queremos avanzar no podemos disponer de menos dinero; tenemos que gastarlo bien, pero no menos", ha subrayado.

Así, tras intervenir en el desayuno 'Mercosur, retos y oportunidades para Andalucía' junto al portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha criticado que "el Gobierno central esté dispuesto a sacrificar fondos estructurales europeos". "¿Por qué? ¿Porque ya no gobierna en esas comunidades?", ha advertido, toda vez que ha señalado que de esa manera "una vez más va a penalizar a los andaluces, como ya hizo no devolviendo el IVA".

El eurodiputado ha instado al Ejecutivo nacional a defender los intereses de los españoles "y no los de su gobierno y liderar la búsqueda de una solución". "Si queremos más Europa, no se puede gestionar menos dinero. Si queremos avanzar, no podemos disponer de menos dinero; tenemos que gastarlo bien, pero no menos", ha advertido.

Cañas ha señalado que el objetivo del desayuno es explicar la importancia de los acuerdos comerciales para la economía andaluza y especialmente el de Mercosur, con el que se abre un mercado de más de 350 millones de potenciales clientes para las empresas andaluzas.

"El futuro de la economía andaluza es muy importante que pase por la internacionalización. Andalucía ha demostrado ser líder en exportaciones en sectores tan diferentes como la agricultura y la aeronáutica; es un tejido muy diversificado, que puede aprovechar muy bien las oportunidades que dan los acuerdos de libre comercio", ha explicado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha destacado el trabajo del Gobierno andaluz de PP-A y Cs para "mostrar la verdadera cara productiva de Andalucía, su apertura al mundo" con el objetivo de "crear riqueza y prosperidad".

Así, en esta semana que se cumplen los 40 años de autonomía de Andalucía, Romero ha llamado la atención sobre la capacidad del Gobierno andaluz de "gobernar para todos sin dejar a nadie fuera". "El mejor regalo es este primer año de gobierno de PP-A y Cs, con mejores políticos, las más ambiciosa políticas en materia social, y sin la sombra de la corrupción".