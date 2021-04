Cs considera "un despropósito" que el Gobierno insista en considerar estratégica a Plus Ultra para justificar la ayuda

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, considera "un despropósito" que el Gobierno de Pedro Sánchez asegure que Plus Ultra es una empresa estratégica para justificar así la ayuda que ha concedido a esta aerolínea por importe de 53 millones de euros.

"El Gobierno insiste, hoy la ministra, en considerar estratégica una empresa que tiene un 0,1% de cuota de mercado y que no está entre las 30 aerolíneas más grandes de España. Me parece un despropósito", ha dicho en declaraciones a Radio Inter, recogidas por Europa Press.

Se ha referido de esta manera a la contestación que ha dado este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, sobre la denuncia que Garicano ha presentado ante la Comisión Europea por la concesión de la ayuda a Plus Ultra.

GARICANO CREE QUE BRUSELAS LO INVESTIGARÁ

Montero asegura que es una decisión "absolutamente legal" y que la compañía cumple todos los requisitos, por lo que cree que Bruselas no va a poner problemas a España, y el eurodiputado sostiene que, tras su denuncia, las autoridades europeas "no van a tener más remedio" que investigar este asunto.

Según ha indicado Garicano, la regulación europea permite dar una autorización excepcional a un Estado miembro para que conceda una ayuda a una empresa frente al impacto de la crisis del coronavirus siempre que ésta tenga un carácter estratégico y que no esté en pérdidas.

Aparte de subrayar que no se trata de una empresa estratégica, ha destacado que Plus Ultra "lleva en pérdidas cinco años, desde que la crearon", que es "una aerolínea extranjera con propietarios que están en Panamá" y que solo cuenta con un avión.

En declaraciones a Telemadrid, ha añadido que, para recibir la ayuda, la compañía debía demostrar que tendría viabilidad económica si no fuera por los efectos de la pandemia, y en el caso de Plus Ultra está claro que "no es viable de ninguna manera".

RAZONES "INCONFESABLES" RELACIONADAS CON VENEZUELA

Por tanto, "no hay ninguna razón confesable" para que el Gobierno de España pretenda rescatar a esta aerolínea con 53 millones de euros, según el eurodiputado, que se ha preguntado cuáles son los motivos "inconfesables", ya que ni Montero ni ningún otro ministro ha dado una explicación "convincente".

Tras señalar que la única ruta aérea que realiza Plus Ultra es la que une Madrid con Caracas, ha señalado que el régimen de Nicolás Maduro "tiene algunas relaciones especiales, poco confesables, con algunos elementos del Gobierno de España", en alusión a Unidas Podemos. "Sinceramente, es la única explicación que se me ocurre", ha dicho en Radio Inter.

El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha advertido de que dar ayudas públicas que "no tienen sentido" es algo que genera "preocupación" en Bruselas por a cómo va a emplear España los fondos europeos que está previsto que reciba para afrontar la recuperación económica tras la pandemia y, por tanto, "pone en riesgo" esas ayudas.

"La Comisión Europea tiene un interés extremo ahora en cómo hace España las cosas porque nos van a desembolsar un cheque de 70.000 millones de euros. Cuando el Gobierno de España retira los controles que tenía, introduce un real decreto que le permite dar el dinero como quiera y, a la vez, hace estas cosas, la Comisión se va a tener que plantear mucho, antes de darnos las ayudas europeas, si somos de fiar", ha manifestado.