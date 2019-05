Conservadores y laboristas preparan a sus simpatizantes para una derrota aplastante en las elecciones europeas

Los dos grandes partidos británicos, el Conservador y el Laborista, han avisado este domingo a sus respectivos simpatizantes de que acabarán virtualmente "aniquilados" en las elecciones europeas que se están celebrando y en las que el recién creado Partido del Brexit que lidera el euroescéptico Nigel Farage podría recabar más votos que ambas formaciones juntas.

"Podemos enfrentarnos a un barrido total", ha avisado el eurodiputado conservador Daniel Hannan en un editorial para el diario 'The Telegraph'. "Ahora mismo puedo decir que nos han borrado del mapa. No tengo ilusiones de conservar mi escaño. Y si lo he perdido yo, lo hemos perdido todos. Esto es lo que se siente cuando te aniquilan", ha añadido.

El país está dividido en 12 circunscripciones --nueve de ellas en Inglaterra-- y no en todas las zonas el recuento se hará de la misma manera. El recuento en el caso de Inglaterra y Gales arrancará antes de las 22.00 del domingo, por lo que se esperan resultados poco después, mientras que en Escocia no comenzarán a contarse votos hasta pasadas las 22.00 y en Irlanda del Norte directamente se hará el lunes, por lo que no se esperan datos definitivos hasta pasados uno o dos días.

Con todo, hay estimaciones dan al partido de Farage hasta un 40 por ciento de los votos, más de la mitad de los cuales procederían de un Partido Conservador en ruinas, con la primera ministra al borde de la dimisión el próximo 7 de junio, en medio del caos generado por el procedimiento de salida del país de la Unión Europea, el Brexit.

De igual modo se ha expresado el "ministro de Exteriores" de la oposición laborista, John McDonnell, en comentarios a Sky News. "Creo que nos van a dar una buena paliza en los resultados de esta noche. Estamos preparados para recibirla", ha añadido.

Un efecto colateral que se espera de estos comicios es un repunte del partido Liberal Demócrata, rotundo opositor al Brexit y defensor de un segundo referéndum, que podría atraer a los votantes laboristas y proeuropeos desencantados con la tibieza del partido. Según una encuesta de mediados de mes, el grupo que lidera provisionalmente Vince Cable, obtendría el 15 por ciento de intención de voto.

En este sentido McDonnell, un aliado muy próximo al líder laborista, Jeremy Corbyn, no ha mostrado remordimiento alguno en su línea de actuación sobre el Brexit, por la que el partido ha decidido aplazar su llamamiento a la convocatoria de un nuevo plebiscito tras el plebiscito de 2016, y en el que los partidarios de la salida ganaron por un ajustado margen.

"Creo que usar el segundo referéndum solo como medida de último recurso era la opción más responsable", ha manifestado. "Ha sido un camino muy difícil, pero alguien tenía que preguntarse si había algo capaz de volver a unir a este país", ha añadido.